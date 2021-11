Abascal carga contra la cumbre del clima: "Multimillonarios globalistas"

Más de cien líderes mundiales siguen debatiendo en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido) cómo impulsar la acción climática dirigida a lograr compromisos creíbles para “mantener vivo” el objetivo de mantener el incremento global de temperatura en 1,5ºC, un reto pactado en 2015 en París y confirmado este fin de semana en la cumbre del G20 en Roma (Italia).

En la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, que se celebrará hasta el 12 de noviembre en Glasgow, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su breve intervención para anunciar que España aumentará un 50% su aportación a la financiación internacional contra el cambio climático, con el objetivo de llegar en el 2025 a los 1.350 millones de euros anuales en el 2025, el doble del compromiso actual.

Aun sin llegar a ningún compromiso claro –y con las notables ausencias de los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin– Joe Biden ha sido de momento uno de los protagonistas durante de la jornada inaugural de la Conferencia. Y es que durante la sesión plenaria, en la que los principales mandatarios mundiales han presentado algunas de sus propuestas para hacer frente al calentamiento global, el presidente norteamericano se ha quedado dormido durante algunos segundos.

Lejos de las anécdotas que sigue dejándonos esta cumbre, son muchos los responsables políticos que discuten de la idoneidad de una cumbre a la que dan la espalda los países con los mayores índices en la emisión de gases de efecto invernadero.

“Los políticos de todo el mundo llegando en sus aviones presidenciales a Glasgow para salvar el planeta. Su mensaje es que TÚ no vueles, no conduzcas coches, ni vehículos agrícolas o industriales, no comas carne, no enciendas la calefacción, y no poseas nada… y así serás feliz”, ha publicado en su cuenta en Twitter Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox y portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha destacado que “llaman cumbre por el clima al clasismo de toda la vida: lujos para la élite y deslocalización, pobreza, paro, dependencia energética, despoblación y ruina para los trabajadores y las familias”, y ha tildado a los líderes que participan del encuentro como “multimillonarios globalistas, activistas caviar y políticos descastados”.

