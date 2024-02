Ábalos dimite como presidente de la Comisión de Interior, pero no renuncia a su acta de diputado

El exministro José Luis Ábalos ha dimitido este lunes como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, según confirman fuentes socialistas, pero mantiene por el momento su acta de diputado pese a la petición del PSOE para que la entregara por "responsabilidad política" en el caso Koldo.

A primera hora de la mañana, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE daba un ultimátum al exministro para que entregara en 24 horas su acta de diputado por la implicación de su exasesor Koldo García en el supuesto cobro de comisiones ilegales de mascarillas en pandemia. El PSOE ha pedido, además, una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.

"No nos sentimos jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero, a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política", ha dicho en rueda de prensa la portavoz socialista, Esther Peña.

El PP pide esclarecer el "caso Koldo" en una comisión de investigación en el Senado

El PP ha registrado esta iniciativa a raíz del "caso Koldo", la trama de corrupción en la que están supuestamente involucrados más de una veintena de personas, entre ellas Koldo García, exasesor del exiministro de Transportes José Luis Ábalos.



En el escrito, los populares recuerdan que los hechos derivados de esta trama de corrupción tuvieron lugar durante la etapa en la que Ábalos era también secretario de Organización del PSOE y número dos de Pedro Sánchez.



Basan su iniciativa en el acto dictado por el magistrado a cargo del caso, según el cual 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L.' pasó de una cifra de negocio de 0 euros en el año 2019 a 53,13 millones en 2020, tras varias adjudicaciones para el suministro de mascarillas a distintos organismos públicos.



Entre ellos menciona a Puertos del Estado, Adif, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio de Interior, el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Baleares.