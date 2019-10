Ábalos: "La derecha busca desmoralizar solo para que sus adeptos vayan a urnas"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha reclamado este viernes el voto para su partido ante una derecha que "busca desmotivar y desmoralizar solo para que sus adeptos vayan a votar el próximo 10 de noviembre".

En el primer acto de precampaña celebrado en Salamanca, en el Auditorio de San Blas y con media hora de retraso, Ábalos ha lanzado críticas contra los partidos de derechas y contra los de izquierda porque, en su opinión, "no han permitido gobernar al partido más votado".

El secretario de Organización de los socialistas ha arengado a votar a su partido porque es el único que tiene un proyecto "para España, con una idea plural, histórica y emocional" del país y porque ofrece un planteamiento "serio y progresista".

"A la derecha le gusta hablar del fracaso. Dicen que hemos fracasado y se lo imputan todo al Gobierno del PSOE. Todo ello es un gran cinismo, porque lo han impedido después de querer que gobernáramos con lo peor para que justificaran sus ataques", ha añadido.

Para Ábalos, el verdadero fracaso lo han sufrido los partidos de derecha, porque con los meses que han discurrido tras las últimas elecciones "los votantes se habrán dado cuenta de que ni teníamos un plan de alianzas ni éramos una banda", de lo que, como ha recordado, "la derecha ha estado acusando al PSOE".

También ha sido crítico con Unidas Podemos y con su líder Pablo Iglesias, de quien ha dicho que "sólo es un despechado", a quien "no se ha vuelto ver" y ahora, "por si fuéramos pocos", busca un "intermediario para que nos casemos", aunque "de España y de políticas para España, nada".

Pero las mayores críticas se las han llevado los partidos de derecha y sus líderes, en especial Javier Ortega-Smith (Vox), quien este viernes ha dicho en una entrevista en TVE que las 'Trece rosas' fueron "violadoras y torturadoras".

Ha calificado de "indignante" y "repugnante" estas afirmaciones ante el fusilamiento de trece chicas jóvenes al terminar la Guerra Civil, cuyo "único delito", ha dicho, fue reorganizar las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU).

"Que un individuo así, en 2019, con ese lenguaje tan lamentable... Es algo más que repugnante", ha asegurado antes de preguntar al líder de Cs en Castilla y León, Francisco Igea, "cómo puede sentarse con un individuo así".

El propio Ábalos ha respondido a su misma pregunta: "Se une Cs con Vox porque es la única manera de repartirse el poder, ya que utilizan los gobiernos de las comunidades autónomas donde gobiernan como casas de acogida y como lugar para recolocar a sus gentes".

También ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), por alertar de una quema de iglesias recordándole que "quería decir lo que dijo, ya que encima lo llevaba escrito".

"Lo iba leyendo. Desde que se hizo la pregunta hasta que se respondió ha tenido tiempo de enfriarse. Es decir, que lo que quiso decir es lo que consta en el escrito. Parece que les da vergüenza decir lo que sienten y se les escapa", ha añadido.

Además, José Luis Ábalos ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de "no hablar, no transmitir nada", pese a que se haya "dejado la barba como un paso más hacia la madurez, pero no dice nada no siendo que lo estropee".

Respecto a Albert Rivera, ha asegurado que suponía que "estará en España", aunque en opinión del secretario de Organización del PSOE, "está 'missing' o en proceso de recomposición".