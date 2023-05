28M.-Cazorla (Almería Avanza) se presenta como proyecto que "defiende de verdad" a almerienses "sin partidismo"

El candidato de Almería Avanza a la Alcaldía de Almería, Miguel Cazorla, ha llamado a los almerienses a que se "alejen" de "izquierdas y derechas" y apuesten "por quien los defiende de verdad, sin engaños, y a quien solo le importa Almería".

"El que quiera y el que confíe en nosotros lo único que puedo decirles es que no les vamos a defraudar. Hay capacidad, hay experiencia y sobre todo mucha ilusión", ha dicho en el acto de arranque de la campaña electoral de 28 de mayo.

Cazorla ha trasladado que "nadie" de entre los integrantes de su lista "necesitamos la política para vivir" y ha remarcado que sólo van a utilizar la política municipal" para dar servicio a los demás, nunca para servirnos de ella".

En el acto tradicional de pegada de carteles en la nueva sede de la formación independiente, ha explicado que afrontan los próximos 15 días "con mucha ilusión, buscando algo importante, que nos ha transmitido cientos de almerienses: muchas ganas de cambio".

"Me rodea un gran equipo libre de mochilas que no necesitan la política para vivir y que les mueve construir una mejor ciudad que la que nos dejan algunos vividores de la política. No estamos todos en esta pegada de cartel, pero si están todos en espíritu", ha señalado.

Cazorla ha subrayado que Almería Avanza Capital es un proyecto "distinto, ni de izquierda ni de derecha, sino de centro" y ha apuntado que "lo que queremos es un cambio real para la ciudad".

Respecto al programa, ha precisado que está "lleno de vida, lleno de soluciones a los miles de almerienses que se sienten defraudados por las políticas llevadas a cabo hasta ahora, lleno de ilusión, pensando en los mayores, en los jóvenes, pensando en todas y cada una de las verdaderas cosas que se pueden mejorar, tales como el patrimonio, la limpieza, nuestros barrios, recuperar nuestro Paseo de Almería tradicional, sin caprichos ni ocurrencias, como las que nos ha demostrado el Partido Popular durante estos últimos años".

"Hay que hacer de Almería algo que hasta ahora no tenemos y para eso, tenemos que hacerlo desde una sola premisa; pensando en los almerienses, contando con los vecinos de Almería desde la participación ciudadana", ha afirmado. Cazorla ha hecho especial hincapié en que llevará "el mensaje a cada rincón de Almería, a todos los barrios, puerta a puerta".

"Aquí hay unos pocos valientes que han dado un paso adelante, hay muchísima gente más detrás que desgraciadamente no se siente libre y que por desgracia está en una situación muy complicada, pero tienen la confianza de que Almería Avanza va a luchar por ellos. Vamos a luchar por todos los almerienses que se sienten libres,por todos aquellos que quieren un verdadero cambio desde la honestidad, la honradez, la transparencia, sin dejar a nadie atrás", ha concluido.