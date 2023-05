28M.- Ciudadanos recoge las propuestas de la Gran Granada y las trasladará al Congreso de Diputados

La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Granada y coordinadora provincial, Concha Insúa, ha señalado este viernes que CS "avanza decididamente en el convencimiento de la necesidad de abrir el debate que reivindica la Plataforma de la Gran Granada para el área metropolitana de la ciudad" y ha anunciado que la portavoz de la formación naranja en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, se ha reunido con representantes de este colectivo y se ha comprometido a trasladar a la Cámara Baja este debate.

"En su reciente visita a nuestra ciudad, Inés tuvo la oportunidad de escuchar las demandas de la Plataforma de la Gran Granada y de comprobar que muchas de sus propuestas están en sintonía con las recetas liberales".

Concretamente "las que tienen que ver con la reducción de trabas burocráticas, mejora de la agilidad en las administraciones, igualdad entre los ciudadanos, racionalización de la Administración, bajada de impuestos, crecimiento sostenible, transparencia, erradicación de chiringuitos políticos y eliminación de duplicidades", ha explicado Concha Insúa.

"Llevarlo al Congreso es un paso más para la formación liberal, después de que en CS ya nos hayamos pronunciado favorablemente a nivel provincial y autonómico", ha agregado, al tiempo que ha insistido en que es "absolutamente necesario" romper la dinámica actual del área metropolitana de Granada, que ha quedado "desfasada, no es eficiente ni eficaz ni da respuesta a las necesidades actuales de nuestra ciudad ni de los municipios colindantes".

"El futuro de Granada pasa por su área metropolitana, el que no quiera verlo, o no conoce la realidad de Granada o directamente quiere engañar a los granadinos y desde CS no vamos a permitir ni una cosa ni la otra", ha dicho.

Por todo ello, Concha Insúa ha insistido en que "urge una modernización y una nueva configuración del mapa actual, estudiar otros modelos que respondan a cómo ha evolucionado la sociedad granadina, una ruptura del 'statu quo' en el que están tan cómodos los parásitos de la política".