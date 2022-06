Sanidad precisa que el caso de la finca de Toledo no es cólera sino gastroenteritis

El Ministerio de Sanidad ha precisado esta tarde que no se considera un caso de cólera el de la menor atendida por un problema gastrointestinal en un centro sanitario de la Comunidad de Madrid que identificó la bacteria. El departamento de Carolina Darias precisa que "el agente patógeno de este caso es 'Vibrio Cholerae' no toxigénico y, por tanto, no se considera un caso de cólera, sino de una gastroenteritis por 'vibrio'".

Las mismas fuentes explican tras detectarse el caso se contactó con el Instituto de Salud Carlos III, que realizó los estudios microbiológicos que descartaron el diagnóstico de cólera ante la ausencia en la bacteria de la toxina causante de esa enfermedad.