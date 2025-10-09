Sánchez blinda al PSOE ante el choque con el PP y el cerco judicial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reunido este lunes a la ejecutiva federal del PSOE en la sede de la calle Ferraz, un encuentro con el que busca pasar a la ofensiva y analizar los posibles escenarios que se abren tras el recrudecimiento del choque con el Partido Popular y ante el cerco de los tribunales por el caso Koldo.

Una ofensiva para marcar la agenda

En el PSOE reconocen que la agenda judicial empieza a ocuparlo todo y, por ello, el presidente ha decidido arrastrar a los suyos a un suma y sigue de anuncios y medidas. El objetivo es acaparar las banderas de la izquierda e ir al choque directo con el PP, especialmente con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el andaluz, Juanma Moreno.

Todo ello en un contexto marcado por la futura comparecencia del propio Sánchez a finales de este mes ante la comisión de investigación por el caso Koldo en el Senado.

Cero preocupación en el PSOE

Pese a la presión, en el partido insisten en que la consigna al más alto nivel es de "Preocupación 0". Fuentes socialistas sostienen que el último informe de la UCO ha corroborado que no existe financiación ilegal en el PSOE, por lo que buscan limitar cualquier derivada de la corrupción al triángulo formado por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

A pesar de esta seguridad, los socialistas reprochan al Partido Popular su estrategia de volver a los escándalos que, según esgrimen, "no les rentan en las encuestas".