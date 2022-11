Primera sesión del nuevo juicio por violación contra El Chicle. Crónica Noelia Bao

Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para José Enrique Abuín, alias 'El Chicle' 15 años de cárcel por la violación de su cuñada en 2005, cuando la mujer tenía tan solo 17 años.La condena, cuando se produzca, se sumaría a la prisión permanente revisable que pesa sobre él por la violación y asesinato de Diana Quer.

El Chicle ha asegurado durante su declaración que su relación con su cuñada era "tensa" porque ella lo había acusado antes "de cosas que no habían pasado" con carácter previo a la denuncia por agresión sexual en 2005, que ha negado. Al inicio del juicio contra él en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, Abuín ha asegurado que no es responsable de la supuesta agresión sexual a su cuñada en 2005 objeto del procedimiento.









El único contacto con su cuñada aquel día fue telefónico, asegura

El Chicle ha negado haber visto a su cuñada durante la mañana del 17 de enero de 2005, cuando se produjeron los supuestos hechos. En su declaración ha explicado que aquel día llevó a su mujer al trabajo y después fue al banco a por dinero, pues tenía que hacer una ruta como transportista y necesitaba adelantar los importes para el combustible y la comida, pero no disponía de efectivo.

"Recuerdo no tener dinero y, la opción mía, fue ir a casa de mi tía a ver si estaba y me prestaba dinero; como no estaba, decidí ir al banco", ha afirmado.

Ha dicho que estuvo 45 minutos en la puerta del banco, donde iba a pedir un adelanto de dinero ante la situación extrema. Abuín ha reconocido que en aquel momento llamó al móvil a "una de las hermanas" de su mujer, pero ha afirmado que no recuerda a cuál, para decirle que a mediodía iría a devolverle un dinero que le debía a su suegro.

Según él, ese fue el único contacto que tuvo aquella mañana con su cuñada, con la que mantenía una relación "tensa".

"Ella me había acusado de cosas que no habían pasado", ha agregado sobre una conversación con su mujer en la que le preguntó si se había "propasado": "Le dije: 'no quiero que ella esté más en nuestra casa'", ha añadido.









"¿Entonces usted nunca tuvo ninguna relación sexual con ella?", ha preguntado el fiscal, con respuesta negativa, "¿Ni consentida ni no consentida?", ha insistido: "No", ha repetido Abuín.

En respuesta a preguntas de su defensa, ha asegurado que después de aquellos hechos la relación volvió a ser "medianamente normal".

Al inicio del juicio, ha pedido retirarle las esposas, pues ha dicho que no es "agresivo" y no va a hacer "tontería ninguna tampoco". "Quisiera que se me juzgara como José Enrique Abuín Gey, no por el alias", ha expresado además antes del comienzo del interrogatorio.

El padre de Diana Quer pide leyes penales efectivas

El empresario Juan Carlos Quer, padre de Diana, la joven madrileña asesinada por José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, ha acudido este martes a la ciudad de A Coruña, donde una nueva causa vuelve a sentar en el banquillo al verdugo de su hija, condenado a la permanente revisable por el crimen de su primogénita.









"Yo, en su nombre", ha dicho Juan Carlos Quer a los medios de comunicación apostados en la entrada, y ha lamentado que cuando para los agresores sexuales, los pederastas o los violadores, la justicia "no llega", o sí pero tarde o mal, pues "siempre hay víctimas inocentes que van a pagar las consecuencias".



"Ojalá no se volviera a repetir" algo así, ha deseado, al recordar que han pasado 17 años desde que El Chicle cometiera los hechos por los que a partir de esta jornada debe responder. No en vano, es la primera sesión que se celebra por una supuesta agresión sexual de El Chicle a su cuñada en enero de 2005, delito por el que la Fiscalía pide sumar a la máxima pena privativa de libertad con la que fue castigado otros 15 años.



Juan Carlos Quer ha indicado que si Abuín Gey hubiese llegado a la cárcel cuando le tocaba, la vida de Diana "no hubiese finalizado, desafortunadamente, del modo en que finalizó". Con los depredadores sexuales, ha ahondado, "sólo educar no es suficiente" y tampoco se pueden permitir, a su juicio, una "legislación inadecuada" ni "errores".



"Hacen falta leyes penales efectivas que pongan a la sociedad en prevención", ha zanjado Quer.Por lo de pronto, ahora, en su caso, tal y como ha trasladado, intentará "dar voz" a Diana y que se haga justicia.