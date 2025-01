El PP reacciona a las revelaciones de Aldama en COPE: "Sánchez debe dar explicaciones, no se puede esconder en Davos"

El Partido Popular pide explicaciones urgentes del presidente del Gobierno sobre las revelaciones que el empresario y conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, en Herrera en COPE.

Aldama ha revelado en exclusiva a Carlos Herrera que se ha registrado una denuncia en la Fiscalía sobre cuentas en el extranjero de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, de la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, e incluso de la esposa del expresidente del Ejecutivo socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa.

Denuncia, que ya tiene en su poder el Ministerio Público desde el pasado 13 de enero y en la que se acusa a Begoña Gómez de poseer cuentas en el extranjero con más de 6 millones de dólares.

Para el PP, estas declaraciones son "tremendamente graves" y exigen una comparecencia del presidente del Gobierno para dar explicaciones.

"El número 1 está a la fuga a 2.000 kilómetros de España"

"Hoy Víctor de Aldama ha incriminado al ministro Ángel Víctor Torres; hoy Víctor de Aldama ha incriminado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; ha incriminado al jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda; ha incriminado al ministro Marlaska y ha incriminado, y eso es lo más grave, al presidente del Gobierno ya su mujer en operaciones que han tenido como finalidad el rescate dudoso de Air Europa", ha dicho el portavoz popular haciéndose eco de la entrevista del comisionista en Herrera en COPE.

Revelaciones muy graves, dice Miguel Tellado, por las que "el Gobierno le debe una explicación a todos los españoles de lo que está sucediendo. Creemos que la situación es tremendamente grave".

Los populares acusan a Sánchez de haberse ido a Davos para no tener que votar el suplicatorio del que fuera su número dos, José Luis Ábalos. "No hay kilómetros suficientes para que Sánchez se esconda. No está en este pleno, está en Davos, a 2.000 kilómetros de España, porque lo que no quiere es participar principalmente de la votación del suplicatorio de quien fue su número dos. El número uno está a la fuga".

Asegura Tellado que Sánchez ha escapado de España, no quiere estar sentado en su escaño, "el número uno reniega del dos, huye de España para no estar básicamente aquí, pero el número uno es totalmente responsable de lo que hacía el número dos. Creo que lo que corresponde en estos momentos es una comparecencia pública del número uno que explique si esas afirmaciones que hoy hemos conocido son ciertos o no. Creemos que la situación es tremendamente grave, unido todo ello a la debilidad, a la precariedad parlamentaria del Gobierno de Sánchez", para concluir con que "hasta aquí hemos llegado, esta Legislatura no da más de sí".