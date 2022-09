Feijóo: "El objetivo de un gobierno es crear riqueza no pobreza"

Las palabras del presidente del Gobierno han tenido respuesta en el líder del principal partido de la oposición. Alberto Núñez Feijóo ha recordado a Pedro Sánchez que "el objetivo de un gobierno no es disminuir el número de personas con salarios altos, es disminuir el número de personas con salarios bajos. El objetivo de un gobierno no es acabar con la riqueza es acabar con la pobreza y si no, te confundes de objetivos y al final no lideras nada".

Además, el presidente del PP ha destacado que las empresas deben ser claves para la recuperación económica y ha advertido de que no es inteligente criminalizarlas. "No conozco ningún país que le vaya bien si a sus empresas no les va bien", ha dicho Feijóo en la inauguración del foro anual Talent, que reúne en Madrid a líderes empresariales, políticos y sociales para impulsar proyectos de talento.

Ha incidido en la necesidad de generar riqueza para distribuirla y alcanzar cuotas de bienestar elevadas y ha recalcado que "lo que hay que perseguir es la eliminación de la pobreza". No obstante, ha subrayado que "por supuesto, que las empresas tienen que arrimar el hombro", pero ha precisado que es a través de los sistema fiscales como se reparte la riqueza de un país.

En su opinión, la situación económica de España es "compleja" y "grave" y toda la política económica de España debería estar destinada a bajar la inflación, que está deteriorando a las compañías, haciendo perder competitividad a las empresas y ahogando a los hogares.