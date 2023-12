Feijóo dice que la alcaldía de Pamplona es el "precio" del "pacto encapuchado" de Sánchez con Bildu

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, tras conocerse que Bildu y PSN han acordado una moción de censura para desbancar a UPN de la Alcaldía de Pamplona, que éste es el "precio" del "pacto encapuchado" que han sellado el PSOE y Bildu para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. A su entender, es "indignante".

En concreto, EH Bildu y PSN han alcanzado un acuerdo para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona con el fin de desbancar de la Alcaldía a Cristina Ibarrola (UPN). Esa moción de censura daría la Alcaldía al portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, quien ya fue primer edil en la legislatura 2015-2019.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Feijóo ha indicado que van conociendo "el contenido del pacto encapuchado entre el partido de Sánchez y Bildu", que demuestra que "han vuelto a mentir a los ciudadanos de Pamplona, de Navarra y del conjunto e España".

Es un partido con "asesinos en sus listas"

"Es indignante que el PSOE entregue la Alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales. Es indignante y creo que este bochorno no se lo merece nadie", ha exclamado el jefe de la oposición.

Según Feijóo, van conociendo la "catadura moral de este partido y el precio que ha pagado el presidente del Gobierno para volver a ser presidente del Gobierno". "No solamente es la amnistía, no solamente es romper principio de igual, sino también dar a un partido heredero de ETA lo que no ha conseguido en las urnas, como es la alcaldía de Pamplona", ha finalizado.

Ese acuerdo entre PSOE y Bildu ha sido uno de los temas protagonistas de la sesión de control de este miércoles, la primera de esta XV legislatura. Varios portavoces del PP ha aprovechado sus preguntas al Gobierno para echar en cara al PSOE ese pacto.

Así, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha recomendado al PNV que "tome nota" tras el acuerdo en Pamplona, "no vaya a ser" que el candidato de Bildu sea también lehendakari en el País Vasco.

"A Bildu no solo le dejan el pilotaje del Estado, sino también la alcaldía de Pamplona como consta en el pacto encapuchado", ha declarado. Además, ha señalado que el Gobierno presume de que hacen lo que dicen y dicen lo que hacen. "Dígaselo hoy a los navarros, que están viendo cómo entregan a Bildu la alcaldía de Pamplona", ha enfatizado.

Pons a Marlaska: "¿Tiene la conciencia tranquila?

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que "esto es lo que nos espera la legislatura a lo largo de la legislatura: el Gobierno dice que las cosas van bien y sus socios de Bildu dicen que España va mal". "Y eso que hoy han decidido regalarles la Alcaldía de Pamplona", ha exclamado.

Poco después, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha recordado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sus años de lucha contra ETA como juez. "¿Entiende que el Gobierno del que forma parte le dé la Alcaldía de Pamplona a Bildu?¿De verdad está usted cómodo?¿Tiene usted la conciencia tranquila?", le ha preguntado.

