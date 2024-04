Escucha la defensa de Sánchez de los dirigentes socialista y su petición: ¡Pedro, quédate!

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha abierto este sábado el Comité Federal del PSOE de apoyo a Pedro Sánchez con un mensaje "rotundo": "Pedro, quédate", "presidente, quédate".



"Basta de mentiras, de bulos y de violencia verbal ejercida sin reparos. Alto y claro, queremos que sigas siendo presidente", ha dicho Montero ante un comité que reúne a los líderes territoriales y que, por primera vez, emite en abierto todas las intervenciones que se pueden seguir desde la calle, donde centenares de militantes han llegado a Madrid desde agrupaciones socialistas de todo el país.





Dirigentes socialistas trasladan su apoyo a Sánchez a su llegada a Ferraz

Dirigentes socialistas han trasladado este sábado su apoyo al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la sede socialista de Ferraz, donde se celebrará un Comité Federal y a sus puertas se prevé que miles de personas se concentren para pedir que Sánchez siga al frente del Ejecutivo.



El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien ha sido recibido con aplausos a su llegada de alrededor de los cientos de manifestantes concentrados, ha remarcado ante el "ataque de la jauría ultra", los progresistas "se van a manifestar por una democracia limpia".



"Hoy nos convocan aquí en Madrid a todos los demócratas, a todos los progresistas, contra una jauría que no tiene límites y que lo único que quiere hacer es tumbar un gobierno democrático y legítimo como es el Gobierno de Pedro Sánchez", ha remarcado Bolaños.



La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha reprochado al PP y a la ultraderecha la "guerra sucia" que han emprendido "desde hace más de diez años", al utilizar "todos los recursos públicos para intentar atacar y destruir" al Gobierno progresista.



Así, ha remarcado que desde el Comité Federal van a trasladar su apoyo "más sincero y más sólido" a Pedro Sánchez, a lo que ha añadido que el PSOE, con "toda la ciudadanía en general", se rebelan ante la "antipolítica" y la "política de la deshumanización".



El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha aseverado que los socialistas van a reafirmar en el día de hoy sus "políticas de progreso" para que España "siga pensando en el mundo" y que "siga liderando Europa".



"Vamos a reivindicar la política porque la política es la base de la democracia, frente al acoso mediático, frente al acoso político, frente a la calumnia, frente al bulo", ha remarcado Albares.



La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha augurado que será un "día muy emocionante" en la que la sociedad "pondrá pie en pared" porque la resistencia del PSOE "tiene un límite" pero también la sociedad".



"No es posible que hayamos normalizado el insulto, no es posible que se haya normalizado el bulo, no es posible que se haya normalizado la utilización de fondos públicos para amedrentar y espiar a los familiares del Presidente", ha remarcado Peña.



"El PSOE que lleva demasiado tiempo aguantando a un Partido Popular que incluso ha llegado a utilizar a los órganos del Estado, a las más altas instancias del Estado, para perseguir personal y políticamente al presidente del Gobierno porque no pueden con él", ha criticado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.



A lo que ha agregado que el PSOE está "más fuerte que nunca" para "plantar cara" a los populares porque "esto no va solo de nosotros, va de defensa de la democracia".



El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que todo el PSOE está haciendo "piña" entorno a Sánchez porque hay que "caminar en derechos" frente "al bulo y la mentira".



Ha añadido que ha hablado con el presidente, pero "en estos momentos está reflexionando, está pensando".



"Evidentemente, el Presidente del Gobierno está haciendo una reflexión, pero todos los españoles que queremos en España, más liberal, más progresista, avanzada y de progreso, sin duda estamos aquí y yo creo que vamos a defender lo que democráticamente hemos obtenido", ha afirmado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.



El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha asegurado que el día de hoy supone "un cierre de filas" en torno a Pedro Sánchez y "a todo lo que significa": "La buena política frente al fango, la defensa del interés general frente a los privilegios de unos pocos y la defensa de la democracia frente a los que quieren manejar los hilos desde atrás", ha agregado.



Una idea que también ha secundado la ministra Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha señalado que Sánchez ha hecho una invitación d "reflexión profunda" sobre "qué país merecemos": "Le vamos a enviar el mensaje de que sí que vale la pena porque estamos luchando por la libertad", ha afirmado.



La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, están desde primera hora de la mañana en la sede socialista donde se va a celebrar el Comité Federal.

Miles de militantes en la calle piden a Sánchez que no se vaya, al grito de "No pasarán"









Más de 30.000 personas, la mayoría miembros del Partido Socialista Obrero Español de toda España, se concentran en la calle Ferraz de Madrid a las puertas de la sede nacional del PSOE, para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez, que hoy vive su tercer día de reflexión antes de comunicar el lunes si se queda al frente del Ejecutivo, si convoca elecciones generales o si presenta en el Congreso de los Diputados una moción de confianza.