Errejón asegura ante el juez que hubo consentimiento y la actriz Elisa Mouliaá se ratifica en tres agresiones sexuales

El exdiputado Íñigo Errejón ha afirmado ante el juez que sí hubo consentimiento en la relación que tuvo en 2021 con la actriz Elisa Mouliaá y ha negado rotundamente la acusación de la denunciante.

El expolítico ha declarado ante el juez Adolfo Carretero que sí estuvo con la actriz en una fiesta y luego en su casa, y que lo que hicieron fue consentido, en contra de lo que ha asegurado ella, según informan fuentes jurídicas.

Además, ha negado rotundamente lo denunciado y ha asegurado que ella no estaba tan bebida como ha declarado y que hay varios testigos que puede corroborar lo que él dice.

Tras la declaración, se ha limitado a decir a la prensa que salía "contento" y "con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia".

Elisa Mouliaá sugiere que Errejón pudo echarle "algo" en la bebida

Por su parte, la actriz Elisa Mouliaá, que declaraba antes que Errejón, ha ratificado ante el juez que investiga su denuncia por presunta agresión sexual que dejó claro al político que no quería mantener relaciones sexuales con él, pero él insistió y ella había bebido mucho, y ha sugerido que el político pudo echarle "algo" en la bebida que le dio.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Errejon asegura ante el juez que la relación fue consentida y la actriz Elisa Moulaá le acusa de tres agresiones sexuales

Mouliaá, que ha declarado durante más de una hora ante el juez Carretero, ha ratificado la denuncia que interpuso en la Policía y ha aportado más detalles, según han precisado fuentes presentes en la declaración.

Terminada su declaración ante el juez, la denunciante ha comparecido brevemente ante los periodistas y ha manifestado que le ha resultado muy duro "revivirlo todo de nuevo", pero ha subrayado que ha contado "la verdad" y ha dicho que confía "muchísimo en la Justicia".

La denunciante -que ha contestado a las preguntas de todas las partes-, ha declarado con cierto nerviosismo y en ocasiones visiblemente emocionada al relatar lo que ocurrió una noche de septiembre de 2021 tras la presentación de un libro del entonces político.

Las fuentes han manifestado que el juez ha sido "duro" y "muy incisivo" al interrogar a la denunciante.

La actriz ha contado que tras la presentación del libro del expolítico, Errejón la invitó a tomar algo y ella accedió, aunque no se sentía cómoda, tras lo cual decidieron ir a una fiesta de unos amigos de ella.

Tres agresiones sexuales

A partir de ahí se sucedieron tres agresiones sexuales: una en el ascensor de camino al piso de la fiesta, otra en una habitación de esa vivienda y la tercera en el piso de Errejón, al que fueron posteriormente.

Ha relatado que ella en la fiesta bebió, y hacía tiempo que no lo hacía, y el expolítico le dio dos o tres copas tras las que rápidamente se sintió borracha, por lo que no sabe si le echó "algo" en esas bebidas.

Ha precisado que en una habitación de la casa en que se celebraba la fiesta, Errejón la comenzó a tocar y, cuando ella le rechazó, él fue cambiando de estrategia hasta que ella le tuvo que decir que "a una mujer no se la trata así", dejándole claro que no quería que siguiera.

Ya en el piso de Errejón, donde fueron porque él le quería dar su libro, ella le tuvo que decir que le parecía mentira que precisamente él se portara así y le recordó que "solo si es si", han afirmado las fuentes.

También ha dicho que no denunció inicialmente porque se quedó en "shock" y el psicólogo le dijo que no lo hiciera hasta que no estuviera preparada, y finalmente lo hizo en octubre de 2024, al sentirse animada por denuncias anónimas presentadas por otras mujeres, y convencida de que ella tenía que hacerlo con nombre y apellidos.