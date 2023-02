Enfrentamiento de declaraciones por la ley del 'sí es sí' entre las ministras de Hacienda e Igualdad

La ministra de Igualdad, Irene Montero, no entiende que nadie le haga caso en el Ministerio de Justicia al que ha enviado su séptima propuesta de reforma de la Ley del 'solo sí es sí'.

La falta de respuesta es la muestra del hartazgo en el socio mayoritario del Gobierno, el PSOE, que se queja de la falta de rigor jurídico de esas propuestas. Lo cierto es que las discrepancias entre unos y otros hace mayor la brecha que existe entre las dos patas del Ejecutivo.

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha dejado caer en los pasillos del Congreso de los Diputados que la titular de Hacienda, con tantas propuestas, solo hace alimentar el relato.

"Que traslade la propuesta, sí realmente existe, se pueden mandar muchas propuestas en la que uno lo que hace es contabilizar más para el relato", ha dicho María Jesús Montero que avisa que las propuestas no se miden al peso. Ante la actitud de la parte socialista, Irene Montero afirma que "no entendemos por qué no quieren sentarse, creemos que hay que dar una respuesta unitaria como Gobierno antes de llegar al Pleno".