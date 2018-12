Dolores Delgado: "Los partidos que apoyaron la moción son constitucionalistas y Vox, no"

Tiempo de lectura: 1



La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha establecido este martes diferencias entre los partidos que apoyaron la moción de censura y que, a su juicio, aceptan la Constitución y son "plenamente constitucionales", y Vox, que tiene en su ideario "elementos anticonstitucionales". La ministra, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, ha hecho este análisis de lo ocurrido en las elecciones andaluzas, una cita en la que considera que no hubo ninguna "circunstancia anómala" más allá de la irrupción de Vox con doce diputados. A Delgado le han preguntado por el apoyo al Ejecutivo de partidos como ERC, PDeCAT o Bildu y ella ha respondido que, hasta el momento, todos los partidos del arco parlamentario aceptan la Constitución "en su forma de ser" y son plenamente constitucionales. Por ese motivo, ha planteado que el análisis que procede ahora es el de por qué un partido que apenas ha iniciado su andadura tiene en su ideario principios anticonstitucionales.

La ministra, por otra parte, ha subrayado su respaldo a todos los jueces y fiscales y su absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia física o verbal. Y ha recalcado que ella no se siente respaldada por aquellos que están cometiendo esos ataques. Más allá de esta cuestión, Delgado no ha querido pronunciarse sobre si la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, debe apartarse. "No es a mí a quien compete realizar ese análisis", ha dicho antes de plantear que la situación requiere un "análisis mucho más profundo". Tampoco ha querido pronunciarse sobre si un futuro adelanto electoral o la presentación de presupuestos, un asunto que compete al presidente del Gobierno.