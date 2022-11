La deuda de España con la maternidad: el Estado gasta más en aborto que en ayudas a mujeres vulnerables

Una de cada cinco mujeres embarazadas aborta y el Estado se gasta más en aborto que en ayudas a las mujeres en situación vulnerable. Son algunas de las conclusiones del último Mapa de la Maternidad de la Fundación RedMadre. Este informe revela también la importante pérdida de salario que sufren en nuestro país las mujeres que son madres.

En el primer año, tras dar a luz, los ingresos laborales de las mujeres caen un 11 %, mientras que el sueldo de los hombres apenas se ve, en cambio, afectado.

A Diana López, directamente, la echaron de su trabajo, pero eso no le ha impedido tener seis hijos que saca adelante con la ayuda de RedMadre y del Salario Mínimo Vital como cuenta a COPE: "se fue todo al garete, me quedé embarazada, me echaron del trabajo, era un trabajo de ETT, no era un trabajo fijo y a partir de ahí pues fue todo mal"

Galicia, Madrid, Castilla y León y Andalucía son las cuatro comunidades autónomas que según este informe más apoyan a la mujer embarazada en situación de dificultad con ayudas por más de medio millón de euros anuales. En Asturias, Canarias, Cataluña y Baleares más de 3 de cada 10 embarazos acaban en aborto, el triple que en Alemania.