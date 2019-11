Declaración del miembro de los CDR, Guillem Xavier Duch

Guillem Xavier Duch Palau quien en su declaración ante el juez pide hablar en catalán 'porque hay cosas que por fluidez hablo mejor en él'. El magistrado se lo concede y, entre otras cosas, en el interrogatorio niega que diera órdenes para la fabricación o compra de artefactos explosivos. Sobre la presencia de petardos en su casa cuando la Guardia Civil la registró lo achaca a sus hijos. 'Se me incautaron dos petardos para las fiestas de San Juan pero que eran para niños'. En su declaración cuenta que tiene una pensión de incapacidad por la que no trabaja y que busca llenar sus días con actividades de asociaciones sin ánimo lucro. 'Ya sea en el billar donde juego yo y he jugado varios campeonatos del mundo, cultura popular sobre todo en Sabadell, los correfuegos, la PAH por los desahucios, también estoy con los niños sarahauis, participo en la fiesta mayor de Sabadell con el ayuntamiento, mossos d'esquadra, Urbana, montando las escaleras, recibiendo a la Guardia Civil cuando vamos a hacer fuego porque es normativa desde hace un año que vengan a verificar la pólvora que tiramos. Multitud de entidades sin ánimo de lucro que a veces me cuestan dinero, ya se sabe. He estado un equipo de motos porque me gusta correr en moto'.