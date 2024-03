Clara, mamá de Felipe: "Yo no tengo potestad para truncar la vida de mi hijo"

Por otro lado, charlamos con Clara. Es mamá de Felipe. Le decían que no iba a poder caminar. Esta mamá recibió una mala noticia. Le dijeron que el niño tenía una enfermedad congénita. Una cardiopatía bastante severa con un pronóstico difícil. "El médico me dijo que era todo muy complicado de saber y que estos pequeños no llegan ni a nacer y se procede al aborto".