El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a resolver sus problemas personales, políticos y judiciales, pero no trasladarlos a la ciudadanía: "No podemos estar pendientes de los problemas del señor Sánchez".

"Es el señor Sánchez el que tiene que estar pendiente de los desvelos de los ciudadanos", ha dicho en un acto de campaña tras visitar la empresa de FFaiges en Tortosa (Tarragona) junto al candidato popular a las catalanas, Alejandro Fernández.

"España no tiene un problema. El que tiene un problema judicial es el señor Sánchez", ha advertido el dirigente de los populares.





"Uno amenaza con volver y el otro amenaza con irse"

Casi toda su intervención ha girado en torno al anuncio de esta semana de Pedro Sánchez, que ha dejado en el aire su continuidad al frente del Gobierno y el lunes desvelará su decisión, después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias de investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia de Manos Limpias.



"Hay políticos que tienen problemas y que quieren trasladarlos al conjunto de la gente", ha lamentado Feijóo, que ha citado el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus "problemas con la justicia", así como las dificultades de Sánchez por "los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido, a su Gobierno y a su entorno".



"Uno amenaza con volver y el otro amenaza con irse", ha resumido el líder de los populares, según el cual los ciudadanos están "absolutamente perplejos con esta frivolidad", mientras "sus problemas no son atendidos".



Feijóo ha arremetido contra Sánchez y los socialistas por su reacción ante las investigaciones judiciales que les afectan y ha advertido de que "cuando se ataca a los jueces y a los tribunales, a los periodistas y a los medios de comunicación, se está dimitiendo de la democracia".



Por ello, ha pedido a los españoles que "no se dejen engañar" porque "España no tiene un problema, quien tiene un problema judicial es el señor Sánchez", que debería "dejar de crearle problemas al conjunto de los españoles".

"No es lógico ni ético ni moral trasladar los problemas a los ciudadanos"



"No es razonable, ni lógico, ni ético, ni moral trasladar los problemas del entorno, del partido, del Gobierno o del propio presidente al conjunto de ciudadanos", ha recalcado.



Feijóo ha urgido a Sánchez a "resolver" sus problemas cuanto antes, sin transferirlos "al conjunto de los españoles" porque lo que está haciendo es "olvidar los problemas que realmente afectan a los ciudadanos".



"En mi partido no tenemos políticos mesiánicos cuyo único objetivo es mirarse al ombligo mientras los ciudadanos tienen que resolver solos sus problemas", ha destacado Feijóo, antes de añadir: "Los españoles no podemos estar pendientes de los problemas del señor Sánchez; es el señor Sánchez quien debe estar pendiente de los desvelos de los ciudadanos".



Pese a la incertidumbre por la decisión que anunciará Sánchez este lunes, Feijóo ha asegurado que va a "cumplir" su agenda y estará "todo el fin de semana" en Cataluña para arropar a Alejandro Fernández en su campaña para el 12M.