Zapatero: "Tudanca encarna a la generación mejor formada y más democrática"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado este domingo en Ponferrada (León) que el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Luis Tudanca, encarna a la generación "mejor formada y con más convicciones democráticas".

Del equipo que lidera en la actualidad su partido en Castilla y León, ha destacado la "vocación de innovación" de un nuevo PSOE "que ha decidido quedarse en su tierra para luchar por ella".

Frente a las puertas del Museo de la Energía/Fábrica de la Luz en Ponferrada, "uno de los ejemplos más significativos de la descentralización del PSOE en la provincia leonesa", el expresidente leonés se ha mostrado orgulloso la convicción de su apuesta por la candidatura de Tudanca.

"Esta generación es mejor que la anterior del PSOE y para mí es una satisfacción, es la generación que nos ha sucedido a quienes en su momento, en la década de inicio del siglo XXI, tuvimos la responsabilidad de afrontar el PSOE", ha evocado.

Se trata de una generación "con más convicciones democráticas, con más vocación de innovación" y que además "ha decidido quedarse aquí y luchar por su tierra en lo mejor de su edad".

"Es lo que ofrece el PSOE, con la humildad de siempre", ha apostillado Rodríguez Zapatero.

Ha agregado que el 13 de febrero "se decide entre un modelo que es el del PSOE, que está por la descentralización como está demostrando el presidente Pedro Sánchez, o un modelo centralista que es el que defiende el PP".

"Por ello, el PP debe decir en Castilla y León si apoya la descentralización de organismos del Estado y de la Junta a las diferentes provincias", ha insistido.

Y ha zanjado: "no habrá recuperación de la población si no hay acercamiento de las administraciones y más centros de desarrollo y, por supuesto, no la habrá sin descentralización y sin servicios públicos equitativos".

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, también ha destacado el plan de Gobierno de Tudanca y de su equipo, de los que ha dicho que son "la alternativa honrada, decente y fiable".

Finalmente, el candidato Javier Campos ha recordado los "35 años de políticas de devertebración, de empobrecimiento y de falta de oportunidades para el territorio".

"El PP solo ha propiciado políticas que han generado despoblación y éxodo masivo de nuestros jóvenes, que redundan en servicios empobrecidos", ha concluido. EFE

