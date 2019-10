Torra deberá entregar en 48 horas su recurso sobre los lazos en castellano

La Junta Electoral Central (JEC) ha dado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, un plazo de 48 horas para que entregue en castellano el recurso contra la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos y le advierte de que si no lo hace, se considerará "no presentado".

Es uno de los acuerdos que ha adoptado la autoridad electoral durante la reunión que ha tenido lugar este miércoles, han informado a Efe fuentes del organismo y han confirmado en la Generalitat.

Se trata del segundo aviso en este sentido que la Junta transmite a Torra, aunque es el primero con carácter oficial, apuntan las fuentes del Govern catalán, toda vez que el primero, hecho el pasado viernes, fue un correo electrónico de la propia JEC.

Las fuentes consultadas del árbitro electoral enviaron dicha petición el viernes porque fue ese día cuando recibió el recurso del presidente de Cataluña, pero en catalán.

Torra lo envió tras cumplir con la instrucción de retirar los "símbolos partidistas" de las fachadas de los edificios de la administración dentro de un plazo que acababa a las 15.00 horas.

Como no ha llegado el recurso en castellano desde entonces, la Junta ha decidido este miércoles hacer el requerimiento formal por las vías oficiales.

En la Generalitat han confirmado la llegada de la petición, aunque no aclaran si lo tramitarán antes del próximo viernes a las 14.00 horas.

Es éste el plazo dado por la JEC, que advierte a la Generalitat de que si no lo cumple, el recurso contra la orden de retirar los lazos amarillos y otros "símbolos partidistas" se dará por "no presentado" y el órgano electoral, por consiguiente, no lo estudiará.