Titulares de las elecciones autonómicas de Castilla y León

La victoria del PP en Castilla y León, el crecimiento espectacular de Vox, el buen resultado de las fuerzas regionalistas... la jornada electoral deja varios titulares de interés.
EL PP GANA LAS ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN CON 31 PROCURADORES
PP-VOX, ÚNICA POSIBILIDAD DE GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
VOX SE DISPARA EN LAS URNAS AL PASAR DE 1 A 13 PROCURADORES
EL PSOE PIERDE SIETE ESCAÑOS
PP GANA EN ÁVILA, SALAMANCA Y SEGOVIA; EL PSOE EN BURGOS; SORIA YA EN SORIA; EMPATE EN LEÓN, ZAMORA, VALLADOLID Y PALENCIA
CRECEN LAS FUERZAS REGIONALISTAS Y LOGRAN 7 PROCURADORES
SORIA YA GANA EN LA PROVINCIA Y ENTRA EN LAS CORTES CON 3 ESCAÑOS
UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS PASA DE 1 A 3 PROCURADORES
POR ÁVILA MANTIENE SU ESCAÑO EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
PODEMOS PIERDE UN ESCAÑO Y SE QUEDA CON UN ÚNICO REPRESENTANTE
CIUDADANOS AL BORDE DE DESAPARECER DE LAS CORTES AL QUEDARSE SOLO CON EL ESCAÑO DE IGEA