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      ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

      Titulares de las elecciones autonómicas de Castilla y León

      La victoria del PP en Castilla y León, el crecimiento espectacular de Vox, el buen resultado de las fuerzas regionalistas... la jornada electoral deja varios titulares de interés.

      Agencia EFE

      Tiempo de lectura: 1'Actualizado 22:27

      La victoria del PP en Castilla y León, el crecimiento espectacular de Vox, el buen resultado de las fuerzas regionalistas... la jornada electoral deja varios titulares de interés.

      EL PP GANA LAS ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN CON 31 PROCURADORES

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      VOX SE DISPARA EN LAS URNAS AL PASAR DE 1 A 13 PROCURADORES

      EL PSOE PIERDE SIETE ESCAÑOS

      PP GANA EN ÁVILA, SALAMANCA Y SEGOVIA; EL PSOE EN BURGOS; SORIA YA EN SORIA; EMPATE EN LEÓN, ZAMORA, VALLADOLID Y PALENCIA

      CRECEN LAS FUERZAS REGIONALISTAS Y LOGRAN 7 PROCURADORES

      SORIA YA GANA EN LA PROVINCIA Y ENTRA EN LAS CORTES CON 3 ESCAÑOS

      UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS PASA DE 1 A 3 PROCURADORES

      POR ÁVILA MANTIENE SU ESCAÑO EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

      PODEMOS PIERDE UN ESCAÑO Y SE QUEDA CON UN ÚNICO REPRESENTANTE

      CIUDADANOS AL BORDE DE DESAPARECER DE LAS CORTES AL QUEDARSE SOLO CON EL ESCAÑO DE IGEA

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      Especial de elecciones

      Con Ángel Expósito

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      Directo Especial de elecciones

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