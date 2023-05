Sánchez ha hablado con Page, lo ha felicitado y se han "emplazado" para las urnas de julio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este martes con Emiliano García-Page, lo ha felicitado por ganar las elecciones autonómicas y ambos se han "emplazado" para las urnas del 23 de julio, ha comentado esta tarde el presidente de Castilla-La Mancha.

"Hemos estado en contacto, obviamente me ha felicitado, y sobre todo nos hemos emplazado ya para las urnas", ha comentado García-Page en una entrevista televisiva en Cuatro, en la que ha considerado acertada la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio, porque aunque no sea la época más adecuada para celebrar los comicios "es verdad que a partir del 23 cualquier fecha sería peor todavía".

Sobre el hecho de que Sánchez no lo haya felicitado antes, García-Page ha argumentado: "Hay que entenderlo todo en su contexto, el presidente no estaba solo gestionando un resultado hostil o muy adverso en las municipales y autonómicas, y seguramente ha tenido bastante más lógica que llamara primero a la gente que no había conseguido el objetivo o había perdido".

Asimismo, ha asegurado que no está habiendo debate en órganos de dirección del PSOE, porque según ha opinado: "Ahora no conviene la reflexión, conviene actuar, no vale pensar qué ha pasado sino ponerse ya a trabajar para las elecciones".

En este sentido, preguntado por las opiniones que apuntan a que Sánchez debería de apartarse ya, el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que en el PSOE "estaba tomada la decisión de que fuera el candidato" y ha añadido: "Además le corresponde a él tomar la decisión de la fecha, y lo ha hecho".

Y al ser preguntado por si estaría dispuesto a encabezar un proyecto nacional en el PSOE si el partido pierde las elecciones y Pedro Sánchez se apartase, García-Page ha subrayado que no está "en ningún tipo de ambición personal", así como que cree que no hay ninguna dinámica "conspiratoria" en el PSOE, porque a su juicio: "Ahora hay que poner toda la carne en el asador para ganar".

En cuanto a la fecha de las elecciones, ha señalado que una vez que no se convocaron en abril o marzo, como se especuló, debido a la Presidencia española de la UE era necesario convocar los comicios, porque de lo contrario "el país podría entrar en una especie de hoguera permanente, de barbacoa muy peligrosa, porque realmente los ambientes están muy encendidos a nivel nacional". EFE

rr/jdm