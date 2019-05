Sánchez Gordillo repite mayoría absoluta en Marinaleda y el PSOE queda fuera

ELECCIONES MARINALEDA

El alcalde de Marinaleda (Sevilla) desde 1979, Juan Manuel Sánchez Gordillo, seguirá al frente de este ayuntamiento al revalidar la mayoría absoluta, en esta ocasión con la lista de Adelante, finalizado ya el escrutinio de las elecciones municipales en las que el PSOE no obtiene representación.,La candidatura encabezada por Sánchez Gordillo se ha impuesto al obtener seis de los once concejales de la localidad a Avanza Marinaleda-Matarredonda, que ha conseguido los otros c