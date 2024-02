Sánchez, Feijóo y Pontón confrontan por el voto útil; Abascal, Lois y Belarra buscan hueco

El último fin de semana de campaña en Galicia ha provocado un nuevo desembarco de líderes de las fuerzas estatales en la comunidad para apoyar a sus candidatos y, si bien cada uno de ellos persigue objetivos dispares, todos se han atribuido un papel decisivo el próximo 18 de febrero.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado el voto para el candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, porque "aquí no nos estamos jugando el futuro de Feijóo, nos estamos jugando el presente y el futuro de Galicia", ha dicho.

"Por eso pido el voto para Besteiro", ha incidido el presidente del Gobierno, que además ha puesto el foco en la importancia que tendrá que exista "hilo directo" entre la Xunta y Moncloa, algo que solo se garantiza "con Besteiro en el Gobierno de Galicia y nosotros al frente de Gobierno de España", ha señalado.

Unas horas después, en una comida mitin en Sarria (Lugo), el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en cambio, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "aniquilar" a los socialistas en Galicia y de "traicionar" a los votantes de este partido al apoyar a la candidata del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón.

Según Núñez Feijóo, el PSOE ha abandonado a su candidato porque Pedro Sánchez prefiere "aniquilar" a su partido en Galicia a cambio de que el PP no gobierne y ha advertido de que los "los votantes socialistas no quieren que gobierne una nacionalista en Galicia".

Por eso el líder del PP ha cargado también contra el Bloque y contra su líder y candidata, Ana Pontón, rechazando que se etiquete a este partido de moderado cuando jura la Constitución por imperativo legal, está en contra del Estatuto, acude a las elecciones europeas de la mano de ERC y de EH Bildu o secunda las manifestaciones que piden el fin de la política de dispersión de los presos de ETA, ha enumerado.

Al mensaje de Feijóo se ha unido el del expresidente del Gobierno y presidente de honor del PP, Mariano Rajoy, quien en un acto en O Carballiño (Ourense) ha resumido su visión de las elecciones gallegas del próximo domingo: "mayoría absoluta (del PP) o entran los malos".

Por parte de Sumar será esta tarde noche en Ames (A Coruña) el nuevo portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, quien apoye a la candidata en Galicia, su antecesora en la Cámara Baja, Marta Lois, con el objetivo de lograr ese diputado o esos dos diputados que podrían lograr, según algunas encuestas, y que podrían ser decisivos.

Lois ha estado acompañada este sábado por la viceportavoz en el Congreso, Aina Vidal, y juntas han pedido la movilización de las mujeres, un voto que será determinante, han considerado, para el cambio en Galicia.

Quien no necesita apoyo de líderes estatales, dado el carácter gallego de su formación, es la líder del BNG y candidata de la formación nacionalista, Ana Pontón, que según las encuestas sería la segunda fuerza y podría liderar un hipotético cambio.

Pontón se ha centrado en los jóvenes en esta jornada, a quienes ha pedido que concentren el voto en su partido y los ha animado a no quedarse en casa.

"Si estáis presentes en la urnas, si la juventud gallega vota al BNG, el PP pasa a la oposición", ha comprometido la candidata nacionalista, que ha insistido en que un voto "en masa" de los jóvenes al BNG es "la garantía del cambio".

Vox y Podemos

Otro papel distinto tienen en Galicia tanto Vox como Podemos, ambos partidos fuera del Parlamento autonómico y con pocas opciones reales de cambiar esta situación, según las encuestas.

El líder de Vox, Santiago Abascal, está protagonizando muchos actos en Galicia en esta campaña en apoyo a su candidato, Álvaro Díaz-Mella, ya que toda la representación institucional del partido en la comunidad la asume una concejal en un ayuntamiento de Ourense cuya población no llega a 2.000 habitantes.

Abascal ha pedido este sábado en un acto en la capital gallega sitio para Vox en Galicia y ha recordado que para el 18F "falta una semana, pero hay una gran oportunidad" de enmendar el hecho de que sea el único Parlamento en el que su formación no está.

"Nos falta Galicia y no tengo ninguna duda de que el 18 de febrero estaremos también, porque nosotros no tiramos la toalla", ha afirmado Abascal, y ha avisado de que "siempre dicen que no podemos, hasta que podemos, y se inventan otra cosa".

También este sábado han visitado Galicia para acompañar a su candidata la líder de Podemos, Ione Belarra, y uno de los referentes de esta formación, Irene Montero.

Ambas han defendido en que la candidatura liderada por Isabel Faraldo es un proyecto de transformación social que va a permitir cambiar las cosas en Galicia. EFE

