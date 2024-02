Rueda mantiene un "optimismo responsable" en el ecuador de campaña electoral para el 18F

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado que mantiene un "optimismo responsable" en este ecuador de la campaña electoral para el 18 de febrero, ante las que no se plantea pactar "con nadie".

Durante una visita esta mañana a una clínica veterinaria en Ponteareas para anunciar medidas de su programa electoral relacionadas con las mascotas, ha dicho que hasta el 18F todo van a ser "expectativas" y "por mucho que digan las encuestas", en referencia a las que apuntan un resultado favorable para el PP, él no se confía "en absoluto".

A su juicio, la primera mitad de la campaña ha servido para "perfilar dos opciones claras" de voto: la del PP, que necesita 38 diputados "como mínimo" para seguir gobernando, y la del "multipartito de izquierdas" que "parece que hay un partido que podría encabezarlo" (BNG), según las encuestas, pero sería una situación "muy diferente" a la "estabilidad" del PPdeG.

Rueda ha destacado que la acogida de sus actos electorales está siendo "francamente buena" y también nota "buena acogida" en la calle, por lo que ahora, en esta semana de campaña, queda "aprovecharla bien y seguir trabajando en positivo".

Sobre la posibilidad de que Democracia Ourensana (DO), el partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, pueda entrar en el Parlamento, no ha querido aventurar nada porque "hay encuestas que dicen que sí y otras que no", y respecto a si estaría dispuesto a pactar con él ha respondido que no se plantea pactar "con nadie" más que con la gente a la que le pide el voto. EFE

