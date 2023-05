Ribera pide no generar temor injustificado sobre la compra de votos con fines partidistas

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado, en relación a las tramas de supuesta compra de votos, que "no es razonable enturbiar, mentir" y generar "temores que no están justificados" y que buscan, "de forma partidista generar un estado de alerta y distorsionar el sentido del voto".

Ribera ha participado este jueves en un acto electoral en Irun junto con al secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, y los candidatos a la Diputación de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y a la Alcaldía de Irun, José Antonio Santano.

Ha defendido que hay que ser "muy respetuosos con la aplicación de las normas y la legislación electoral" y "contundentes con cualquier comportamiento que ponga en duda que esto sea así", pero ha considerado que "no es razonable" "enturbiar, mentir y generar conflictos".

Lo importante es "jugar limpio y hablar de las preocupaciones reales" de la gente y "no inventos para generar votos", ha indicado Ribera, que ha animado a "disfrutar lo que significa vivir en paz", algo que "saben bien" en el País Vasco.

Preguntada sobre si hay riesgo de una "suelta generalizada" de presos de ETA de las cárceles vascas como predijo el expresidente José María Aznar, Ribera ha indicado que el Gobierno cumple la ley "en todas sus dimensiones", también en la renovación de los órganos constitucionales.

"También en no engañar, no generar preocupaciones donde no debería haberlas y concentrar los esfuerzos del debate públicos en ofrecer las mejores soluciones a los problemas" de la ciudadanía, ha concluido.