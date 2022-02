El PSOE recuerda lo que costó traer la democracia ante acusación de pucherazo

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha recordado este viernes lo que costó traer la democracia en España ante las acusaciones de "algunos irresponsables" de un supuesto "pucherazo" o "cacicada" en la votación de la reforma laboral ayer en Congreso que el Gobierno salvó gracias a un voto erróneo de un diputado del PP.

"La democracia es mucho más fuerte que cualquier declaración que quieran hacer algunos para ganar un puñado de votos", ha expresado el candidato socialista, que ha reconocido que prefiere "dejar a otros el barro", por lo que ha optado por "morderse la lengua" en este asunto.

Sí que ha pedido el socialista al arco parlamentario que "respeten la democracia", porque lo que "inventaron e intentaron fue hacer fracasar una buena noticia para España y una condición para la llegada de los fondos europeos", ha insistido Tudanca, que ha subrayado que lo verdaderamente importante y con lo que él se queda es que la reforma salió adelante, lo que es una "buena noticia".

Preguntado por si cree que la polémica de la reforma laboral puede empañar la campaña e incluso los futuros resultados electorales, Tudanca ha pedido "no ir por ahí", ya que "costó mucho traer la democracia y hay que respetarla", ha insistido.

Por todo ello, el candidato socialista ha apremiado a las formaciones que ayer no apoyaron la reforma laboral a "arrimar el hombro", pues él siempre ha defendido la máxima de que la política es "entenderse entre quienes piensan diferente": "¿Si no se está con los sindicatos y los empresarios, con quién se está? en la política no puede haber enemigos", ha apostillado el candidato. EFE

aam/jdm

