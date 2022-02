Por Ávila no pone cordón sanitario para negociar lo mejor para su provincia

El número uno de la lista de Por Ávila a las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha dicho que si el voto de su formación resulta decisivo para la formación de un hipotético gobierno de Castilla y León, no pondrá "ningún cordón sanitario" para negociar lo que sea "mejor para Ávila".

En una entrevista con EFE, Pascual ha reconocido que, tras las negociaciones presupuestarias fallidas con PP y Cs antes del adelanto electoral, a partir de ahora todo lo que haga será "con luz y taquígrafos" para conseguir su objetivo de "intentar que Ávila salga del olvido" al que a su juicio la han "metido tanto los gobiernos nacionales, como autonómicos".

"Todo lo que sea bueno para Ávila va a contar con mi apoyo, venga de donde venga. No tengo ningún cordón sanitario", ha argumentado el candidato de esta formación que en 2019, con apenas tres meses de vida, logró un procurador en las Cortes de Castilla y León, cuatro diputados provinciales y la Alcaldía de la capital de la provincia.

Preguntado si negociaría posibles gobiernos de PP-Vox o PSOE-Podemos, Pedro Pascual ha insistido en que su formación no pondrá "ningún cordón sanitario", porque su objetivo es conseguir el progreso de la provincia.

"Quiero cosas para mi provincia y con el gobierno que esté, porque lo hayan elegido la mayoría de los castellanos y leoneses, me sentaré a reivindicar y reivindicar, a pedir y pedir y cuánto para Ávila", ha argumentado al respecto.

En el catálogo de peticiones, Pascual, que es médico de urgencias, sitúa entre sus prioridades "la mejora de la asistencia sanitaria en la provincia" y de la "asistencia de la atención primaria presencial rural y pediátrica rural".

Igualmente, reivindica un transporte sanitario "en condiciones", tanto para el urgente, para la patología tiempo-dependiente, como para el ordinario.

Asimismo, ve "fundamental" las comunicaciones, de manera que con la mejora de infraestructuras de comunicaciones y de los polígonos "se pueda retener y crear empleo".

Preguntado si Por Ávila es culpable del adelanto electoral, como dijo en su día Alfonso Fernández Mañueco, el número uno de XAV responde de forma directa: "No, ni de coña".

Respecto a las negociaciones con PP y Cs para sacar adelante los Presupuestos de 2022, Pascual ha insistido en la "transparencia", asegurando que "en todo momento" los representantes de su formación han sido "leales y claros" en la negociación.

"Me sorprendió que dijera eso -Fernández Mañueco-, porque nunca ha habido ninguna cosa por detrás. No va conmigo", ha añadido en este sentido, antes de asegurar que no se arrepiente de "casi nada" tras ver cómo se desarrollaron los acontecimientos con la ruptura de las negociaciones y el adelanto electoral.

"Lo hecho, hecho está y se aprende mucho más de los errores que de los aciertos, pero sí es verdad que ahora lo haría con luz y taquígrafos. No me fío, porque yo soy un hombre de palabra, voy de frente y no entiendo por qué ha sucedido de esa forma", ha argumentado.

En este contexto, dice no fiarse "de la política en sí" porque en su opinión "se miente más que se habla y se prometen cosas que luego no se hacen".

Al se preguntado si en el proceso de negociación presupuestaria se sintieron engañados, Pascual es claro: "Sí, me sentí engañado y que me mintieron".

Admite que sería una "decepción relativa" la posibilidad de no resultar reelegido y, aunque respeta la decisión de los electores, destaca el "buen trabajo" realizado durante dos años en los que XAV ha tenido "mucha visibilidad".