Óscar Puente cree que la participación puede bajar respecto a las generales

El alcalde de Valladolid y candidato a la reelección por el PSOE, Óscar Puente, ha opinado este domingo que "la participación puede bajar" con respecto a las elecciones generales del pasado abril y ha calculado que se situará en torno al setenta por ciento.

Pese a ello, ha mostrado su confianza en que la participación sea alta para unas municipales y autonómicas y se mantenga en la media del setenta por ciento, igual que ha valorado que haya "una alta participación de la gente joven".

"Son mis terceras elecciones como candidato y las he vivido con más tensión en otras ocasiones que en esta, pero esto no quiere decir nada", ha afirmado Puente, quien ha manifestado que desde el partido esperan "unos buenos resultados", pero que no será hasta la noche cuando vean "hasta donde de buenos llegan a ser".

Ha animado a la ciudadanía a que se acerque a votar "pensando en la ciudad, los hijos, las calles y el futuro", en un día en el que ha asegurado que las condiciones del clima acompañan, al no hacer ni mucho frío ni mucho calor, y en el que ha situado "el derecho pero también la obligación democrática" con tres citas a las urnas.

"Hay muchos motivos para ir a votar", ha sentenciado el alcalde, quien ha recordado que además de las europeas y de las municipales, está "el futuro de la Comunidad autónoma que parece que está en tendencia de cambio".

Puente, portavoz de la Ejecutiva nacional del PSOE, ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras depositar su voto este domingo en el Colegio Público Ponce de León de Valladolid. EFE

