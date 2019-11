Ortuzar pregunta a Sánchez si aceptará una investidura con abstención del PP

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha dicho no fiarse del rechazo de Pedro Sánchez a formar una "gran coalición" con el PP tras las elecciones y por ello le ha preguntado si estaría dispuesto a aceptar una "investidura con la abstención" del Partido Popular.

Durante un acto electoral celebrado en San Sebastián, Ortuzar ha recordado la "visita relámpago" del presidente en funciones a Euskadi el pasado viernes para lanzar "el mensaje de que no pactará con el PP" y de que "no habrá gran coalición".

"¿Por qué será que no me fío? Por si acaso, le lanzo una pregunta: ¿gran coalición con el PP no, pero investidura con la abstención de Pablo Casado sí?", se ha interrogado el líder del PNV, quien ha dicho esperar una "respuesta clara y nítida" por parte de Sánchez.

Ortuzar, quien ha estado acompañado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los candidatos jeltzales a las Cortes Generales Aitor Esteban, Maribel Vaquero y Joseba Agirretxea, ha reprochado tanto a Sánchez como al líder popular, Pablo Casado, su paso "raudo y fugaz" por la campaña en el País Vasco, al tiempo que les ha criticado que no pronunciaran "ni una palabra sobre Euskadi". "Podían haberse quedado en Madrid para decir lo que dijeron", les ha afeado.

Ha arremetido también sin citarlo expresamente contra Vox, al preguntarse si "estos fachas de 'Playmobil'" piensan que van a poder "acabar" con el PNV "si ni Franco ni Hitler pudieron" hacerlo.

"Nos van a tener en frente. No nos van a sacar ni con agua hirviendo porque no les tenemos miedo y a nosotros no nos achantan los correajes", ha subrayado. EFE

cl/eaf