La oposición catalana carga contra los recortes de JxCat y ERC en sanidad

Los candidatos de los partidos catalanes a las elecciones del 14F y que actualmente están en la oposición han cargado este viernes contra el Govern por los recortes y la falta de recursos en sanidad que han afectado, en su opinión, en la lucha contra la pandemia de la covid-19.

Los candidatos a las catalanas Carlos Carrizosa (Cs), Laura Borràs (JxCat), Pere Aragonès (ERC), Salvador Illa (PSC), Jéssica Albiach (comunes), Dolors Sabater (CUP) y Àngels Chacón (PDeCAT) han protagonizado este viernes un debate a siete organizado por la Cadena Ser-Radio Barcelona, al que no ha podido asistir el candidato del PPC, Alejandro Fernández, por motivos de agenda.

Comunes y CUP han sido especialmente críticos con Junts y ERC por sus recortes estando al frente del Govern en las últimas legislaturas, que han incidido en un sistema sanitario menos fortalecido para hacer frente a la pandemia.

"Se ha demostrado que los recortes matan", ha llegado a sentenciar Albiach.

La candidata de los comunes ha subrayado que el sistema hospitalario está "muy tensionado" y esto, ha dicho, "no es casualidad y no se debe solo al virus sino a los recortes hechos en los últimos diez o doce años y que no se han revertido".

Además, Albiach ha afeado a ERC, partido del que depende la conselleria de Sanidad, que "no haya hecho nada en los últimos cinco años para cambiar la herencia de los recortes" dejados por la extinta Convergència y su formación sucesora.

En este sentido, ha defendido una mayor inversión en sanidad, su desprivatización y fortalecer la atención primaria.

En la misma línea se ha pronunciado Sabater (CUP), al afirmar que la pandemia ha puesto de manifiesto que los recortes y el no tener un sistema de sanidad adecuado "matan", y ha abogado entre otras cosas por reforzar el personal y las infraestructuras sanitarias.

El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha denunciado que en Cataluña "hemos sido los campeones" de los recortes en los últimos diez años, y ha defendido también entre otras propuestas que se potencie la inversión en la asistencia primaria cuyos indicadores, ha dicho, están muy por debajo de los que establece la OMS.

Al igual que los otros candidatos, el socialista Illa ha planteado que se destinen más recursos a la atención primaria así como el compromiso de que toda persona sea atendida en un plazo máximo de 48 horas, y una renovación tecnológica en el ámbito sanitario que "ha sido desatendida en los últimos años por los recortes".

La candidata del PDeCAT y exconsellera, Àngels Chacón, ha reclamado por su parte más recursos en sanidad, pero ha opinado que también se ha hecho una "mala" gestión, y al igual que los candidatos que le han precedido en su turno, también ha defendido que se refuercen los ambulatorios.

Tanto Borràs como Aragonès se han defendido de las criticas del resto de candidatos.

La candidata de Junts ha subrayado que la covid ha puesto de manifiesto que la autonomía de Cataluña "está en la UCI y con mal pronóstico" debido, ha dicho, a la falta de recursos propios y de más competencias para luchar contra la pandemia.

Por su parte, Aragonès ha contestado al resto de candidatos que el gasto en sanidad se ha recuperado en los últimos años y que en el 2020 fue "récord", aunque ha admitido que se necesita más financiación así como una mayor inversión en infraestructuras. EFE