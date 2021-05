Mónica García: Si hablamos de lo real, podemos aislar a la ultraderecha

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo, Mónica García, afirma que "si hablamos de lo real, somos capaces de aislar a la ultraderecha".

En una entrevista con el diario "El País", al ser preguntada por un posible sorpaso de Más Madrid al PSOE, García asegura: "Estamos a lo nuestro. No lo digo de una manera presuntuosa. Llevamos dos años en esto. Hemos pateado los centros de salud, los colegios, las residencias. Esto no tiene que ver con estrategias con respecto a los partidos que tengo al lado. Mi único fin es que Ayuso no revalide la presidencia".

A su juicio, la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, "intenta vender una forma de vivir a la madrileña que tiene que ver más con el vivir en el lejano Oeste" y que "no refleja el sentimiento madrileño".

"Tenemos una diversidad que nos hace tener una identidad, pero que está alejada del sálvese quien pueda, del individualismo y del irse de copas", explica la candidata de Más Madrid.

García opina que el mejor cordón sanitario a Vox es "el que vamos a hacer en las urnas" y estima que la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, no puede llegar a un Consejo de Gobierno al considerar que "después de un año de pandemia y de veintiséis años del PP, no nos merecemos tener a un partido que representa el odio y la intolerancia".

Para la candidata de Más Madrid, "estas elecciones se han convocado para que Ayuso cambie de socio de Gobierno y para que Monasterio ocupe una consejería de Educación, como ha pasado en Murcia".

"Tendrá que ser Ayuso la que diga rotundamente que con la ultraderecha, no. Ayuso es la que tiene la pulsión por gobernar con la ultraderecha, nosotros tenemos la repulsión. Ella nos mete en un debate falso. Es más, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya ha dicho que le va muy bien gobernando con la ultraderecha", subraya García.