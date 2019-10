Monedero ve "seguro" un Gobierno de coalición, bien con Podemos o con el PP

Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, ha afirmado este domingo que tras las elecciones generales del 10 de noviembre "va a haber seguro un gobierno de coalición, de tal forma que la discusión es si va a ser con Unidas Podemos o con el PP".

Monedero ha participado en un acto de partido en Plasencia, en el que ha estado junto a la candidata de Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Badajoz, Amparo Botejara; la número cuatro en la lista por Cáceres, Sandra Martín, y las concejalas de Plasencia Mavi Mata y Elena Mejías.

En declaraciones a los periodistas y preguntado por su "quiniela" para el 10N, Monedero ha señalado que el PSOE quiere gobernar con el PP, "algo que sería un golpe durísimo contra los pensionistas, los que no puede pagar el alquiler o las universitarias".

"Por eso, la única alternativa es que la noche electoral haya un muy buen resultado de Unidas Podemos y mucha gente en la sede de Ferraz diciéndole a Pedro Sánchez con Rivera no, y con Casado menos", ha subrayado.

A su juicio, la única posibilidad de que "las mayorías no paguen la crisis que parece que viene" es que estén en el Gobierno "los únicos que han demostrado que pueden defender a los que no quiere defender nadie y que han demostrado no tener miedo ni a los bancos, ni a las eléctricas, ni a los fondos de inversión".

Monedero ha insistido en la necesidad de una suma de las fuerzas políticas de progreso, en la que ha incluido a Más País.

¿Cómo vamos a descartar a Más País si viene de ser nosotros mismos?, ha afirmado antes de defender que "entendería perfectamente" que la formación de Íñigo Errejón estuviera en una coalición de progreso. EFE

