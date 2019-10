Más País-CHA se presenta como opción "útil" y contará con Errejón en campaña

La coalición de Más País, CHA y Equo se ha presentado este lunes como una candidatura "útil" que se diferencia de otras fuerzas de la izquierda con las que comparte buena parte del programa electoral en una "forma de hacer política", y que encara una campaña en la que contará con la presencia en Zaragoza de Íñigo Errejón.

Este lunes la coalición ha presentado oficialmente sus candidaturas al Congreso y al Senado por Zaragoza, y el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Carmelo Asensio, ha apuntado a los medios de comunicación que afronta las elecciones del 10N con "ilusión" y "esperanza" con una candidatura "muy abierta" y "muy plural" compuesta por "gente comprometida" que, en momentos complicados, ha decidido dar "un paso adelante".

Para Asensio éste es un proyecto "útil" pensado para hacer política y acabar con la "insoportable" situación de "bloqueo político", garantizar "gobiernos de progreso" y atender la emergencia climática.

Aunque el programa electoral de la coalición es similar al de otras fuerzas de izquierda, Asensio, en respuesta a una pregunta sobre la fragmentación del voto, ha indicado que lo que les diferencia del resto es una forma de hacer política que no busca discrepancias, sino "aunar voluntades y consensos".

"Los votantes del PSOE y Unidas Podemos que votaron el 28 de abril y que hoy están defraudados por la irresponsabilidad de Sánchez e Iglesias hoy tienen una alternativa real para mayorías de progreso", ha subrayado como argumento para movilizar el voto.

Por su parte, el presidente de CHA, José Luis Soro, ha recordado que después de las elecciones del 28 de abril, a las que la formación no se presentó para no dividir el voto, no ha habido "voluntad de diálogo", sino un "duelo de egos" que ha culminado en un "fracaso" y en un proceso electoral "complicado", contaminado por la situación Cataluña.

Para Soro, el desbloqueo político que lleve a un Gobierno progresista y estable sólo será posible con nuevos "actores" políticos y "nuevas ideas".

La coalición en Aragón contará con el apoyo de los líderes políticos nacionales. Así el candidato de Más País a la presidencia del Gobierno de España, Íñigo Errejón estará en el mitin central de la formación, que probablemente tendrá lugar el 4 de noviembre, según Asensio.