Juanma Moreno advierte tras el debate electoral: "Ganado no hay nada"

El presidente del gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, ha advertido este marte de que, pese al optimismo en el partido tras el debate electoral del lunes, "no hay nada ganado" y que el candidato socialista, Pedro Sánchez, "va a intentar por todos los medios construir una mayoría con todo el radicalismo y todo el independentismo".

"El 23J tenemos la gran oportunidad, pero no nos confiemos, si (Pedro Sánchez) ha decidido que estemos cociéndonos de calor en campaña electoral es por algo", ha afirmado Moreno, en un acto celebrado esta tarde en el Palacio de Congresos de Cádiz con el candidato popular Alberto Núñez Feijóo.

El presidenta andaluz Moreno ha afirmado que, si Sánchez ha convocado elecciones "en las dos semanas más cálidas que tenemos en el sur", es, "probablemente, no sólo por una huida hacia adelante, sino para ponerlo difícil a aquellos que quieren votar".

"Probablemente quiere que vayáis a la playa y no a votar", ha señalado el presidente del PP-A ante un auditorio en el que se han reunido unas mil personas, según fuentes populares, para aclamar a Feijóo al grito de "presidente, presidente".

Moreno ha dado en su intervención la enhorabuena a Nuñez Feijóo por el "ejemplo" que dio anoche en el debate electoral con el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez.

"Anoche fue muy clarificador, vimos un candidato desesperado frente a un presidente del Gobierno", ha opinado Juanma Moreno.

"Pedro Sánchez dedicó la última semana a prepararse esta debate, pero vimos que no le sirvió de nada", porque "hay cosas que no se pueden ensayar: la solvencia, el rigor, la calma, el respeto al adversario. Eso se tiene o no se tiene, y Núñez Feijóo demostró que sí tiene la solvencia, el rigor, la serenidad y el respeto que necesita España", ha subrayado.

"Estamos todos muy ilusionados, y yo el primero", ha confesado el presidenter andaluz, que ha pedido, no obstante, volcarse en esta campaña para conseguir "una mayoría amplia".