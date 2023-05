García-Page pide el voto "aunque no se esté de acuerdo conmigo en todo, no pasa nada"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, ha pedido esta noche el voto a toda la ciudadanía, a la que ha dicho que vote lo que convenga a la familia, sus valores y la sociedad, y ha dejado claro: "para que me voten no tienen que estar de acuerdo conmigo en todo, no pasa nada".

Ciudad Real ha sido la primera capital de provincia en la que hecho un mitin García-Page, quien ha hablado de los datos que manejan en esta mitad de campaña y ha precisado que "o me llevo una sorpresa, y entonces no sé nada de política, o la sorpresa se la van a llevar ellos", pero también ha advertido: "las cosas pueden ir bien, pero siempre es un error de bulto estar confiados".

Ha agradecido al PSOE de Castilla-La Mancha que "siempre" haya permitido que los presidentes de la región -José Bono, José María Barreda y él- antepongan la comunidad autónoma a "todos los demás intereses" y ha señalado que, si continúa gobernando, la próxima legislatura "puede ser verdaderamente sorprendente, estimulante y esperanzadora para todo tipo de gente en Castilla-La Mancha".

García-Page ha pedido que la gente vote lo que más conviene a la familia, el equipo, sus valores o la sociedad y en este contexto ha señalado que "no existe ni ha existido" un partido que "convenga tanto a esta tierra" como el PSOE.

Y ha explicado que el voto "siempre es útil, o es útil para el que quieres o es útil al otro", por lo que las únicas opciones que hay en Castilla-La Mancha son "Núñez más Vox, que es Cospedal al cuadrado" o su proyecto, sobre el que ha dicho que "para que me voten no tienen que estar de acuerdo conmigo en todo, no pasa nada".

El candidato a la reelección ha comprometido gobernar "con honradez, normalidad y cercanía" y ha manifestado que quiere ganar las elecciones el 28 de mayo "porque creo que la inmensa mayoría gana con nosotros".

BARREDA: "NO NOS DEDICAMOS A LA POLÍTICA PARA EXACERBAR LAS BAJAS PASIONES"

El expresidente Barreda ha hablado de la cabeza y la inteligencia frente a las "vísceras" en la política, ha criticado que hay "mucha gente que se dedica a excitar las entrañas y tocar los sentimientos" y ha subrayado "para excitar los malos espíritus ya están otros, nosotros no nos dedicamos a la política para exacerbar las bajas pasiones sino para solucionar los problemas de la gente".

Ha explicado que en la historia el proceso no siempre es lineal y "con demasiada frecuencia" hay parones y, en ocasiones, retrocesos, y ha dicho que "no podemos volver a las andadas, hay que seguir en buenas manos que, además, tienen buena cabeza".