Gamarra: Los independentistas no tendrán la llave de la gobernabilidad en España con el PP

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho este viernes que con un gobierno de su partido "los independentistas no tendrán la llave de la gobernabilidad en este país", ni el voto de EH Bildu tendrá validez.

Este es uno de los compromisos del programa de Gobierno del PP presidido por Alberto Núñez Feijóo, al que se ha referido Gamarra en una rueda informativa en Logroño, donde anoche protagonizó el inicio de la campaña electoral del 23 de julio.

Gamarra, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el PP riojano, ha asegurado que el programa de Gobierno de su partido es "un contrato de forma y de fondo" con los españoles y de devolver el valor que tiene la palabra.

Este programa, ha dicho, tiene como principales premisas que "la gobernabilidad en España no puede descansar en el independentismo, que el voto de Bildu no servirá para nada en nuestro país y que la mayoría no se puede dejar secuestrar por las minorías, como ha ocurrido estos cinco años" de Gobierno con Pedro Sánchez.

Por otra parte, sobre el compromiso de Sánchez de aprobar la próxima legislatura, si sigue al frente del Ejecutivo, una ley de tiempos de atención máximos, con la que no se superarían los 120 días de espera para una operación quirúrgica, Gamarra ha dicho que "no tiene credibilidad".

"Lo único que ha hecho Sánchez (en sanidad) es promocionar a sus ministros de Sanidad, en lugar de afrontar las listas de espera".

Respecto al manifiesto contra la censura impulsado por varios artistas, entre ellos Pedro Almodóvar, Alba Flores, Leticia Dolera y Aitana Sánchez Gijón, ha recalcado que "el PP respeta y respetará la libertad y la pluralidad".

También ha indicado que le preocupa que el programa de Sumar introdujera la censura a la profesión periodística y le parece "peligroso" que esta coalición quiera el control de los medios de comunicación e, incluso, plantearse la expulsión de la carrera periodística.

Es una senda "peligrosa" para la profesión y el ámbito de la comunicación si Sumar tiene responsabilidades en un futuro Gobierno.

Además, Gamarra ha recalcado que "el PP está en una situación de crecimiento y es la única alternativa para el cambio".