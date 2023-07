Feijóo dice que su intención en Cataluña es "rebajar la tensión"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este miércoles que su intención respecto a la política catalana es "rebajar la tensión, unir a la sociedad", después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, afirmara que si gobiernan volverán las tensiones a Cataluña.

En una entrevista en La Sexta, Feijóo se ha referido a esas declaraciones de Abascal y ha señalado: "Lo que haré es rebajar todas las tensiones en el conjunto de mi país, porque creo que es lo fundamental que debe hacer un Gobierno, rebajar la tensión, unir a la sociedad, no fracturarla, no dividirla y no tensionarla".

"Por supuesto, lo que también haré es no someterme a las minorías que quieren incumplir las leyes", ha agregado Feijóo, antes de resumir que lo que haría si gobierna es "rebajar las tensiones, hablar con todo el mundo y cumplir la Constitución en todo el territorio nacional".

En el caso de enfrentarse como presidente del Gobierno a una declaración de independencia, Feijóo diría a los líderes soberanistas que "eso no cabe ni en la Constitución Española, ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en la Unión Europea".

El candidato del PP a la Moncloa ha indicado que quiere reponer el delito de sedición, incrementar las penas por los delitos de malversación de fondos públicos y tipificar como delito el referéndum ilegal en el Código Penal.

Dado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, considera que un referéndum sería una muestra de democracia, Feijóo ha señalado: "Si el señor Junqueras es demócrata, entenderá que la democracia que él pide es la democracia también del conjunto del pueblo español".

"Como candidato a la Presidencia del Gobierno de España, digo que voy a tipificar el referéndum ilegal, creo que es la mejor forma de entendernos", ha añadido.