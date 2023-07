Espinosa de los Monteros pide "no caer en la trampa del llamado voto útil"

Huelva, 14 jul (EFE). El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido hoy a todos los ciudadanos que desean un cambio real que no caigan en la trampa, que puede ser muy peligrosa, del llamado voto útil y, en su lugar, voten a Vox el próximo 23 de julio.

Antes de mantener un encuentro con afiliados y simpatizantes en Punta Umbría (Huelva), y acompañado por los candidatos de las listas al Congreso y al Senado por Huelva, encabezadas por Tomás Fernández y Rafael Segovia, respectivamente, Espinosa de los Monteros ha apelado al voto seguro.

Espinosa de los Monteros también ha sostenido que no sirve de nada sacar a Pedro Sánchez del Gobierno, si detrás quedan sus políticas" y ha apelado al PP al decir que la "mejor manera de hacerlo no es estar constantemente ofreciéndole pactos. No entendemos la política del PP de ofrecerle acuerdos a Pedro Sánchez si el propósito fundamental es echar a Pedro Sánchez.

Según el dirigente de Vox, quedan nueve días para lograr el propósito fundamental de esta campaña, que es echar a Pedro Sánchez, pero también de echar a las políticas de Pedro Sánchez, las políticas del socialismo.

En este sentido, ha incidido en que el voto seguro, una vez más, es el voto a Vox porque estamos seguros de que no le va a ofrecer absolutamente nada a Pedro Sánchez más que la puerta de salida.