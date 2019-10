ERC pide a fuerzas catalanas una ley de amnistía en sus programas electorales

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha propuesto a las fuerzas catalanes "soberanistas, autodeterministas o mediopensionistas" y también al PSC, un consenso programático de cara al 10N que incluya una ley de amnistía para los condenados del "procés".

Ante la certeza de que la sentencia que se conocerá estos días "será dura", Rufián ha subrayado en TVE la necesidad de llevar al Congreso "con la mayor fuerza posible" una ley de amnistía "para intentar retornar un conflicto político a la política" y ha argumentado que existe el precedente de la ley de 1977.

Sobre el tablero político que puede quedar tras las elecciones, el líder separatista ha asegurado que si es viable otra vez una coalición de izquierdas, los votos de ERC no impedirán que salga adelante: "Por nosotros no será, no seremos un obstáculo", ha subrayado.

Según Rufián, la gente necesita hacer de la próxima legislatura la de la resolución del conflicto en Cataluña y para eso "se requiere que haya alguien en Moncloa" aunque también ha avisado de que si Pedro Sánchez puede elegir, elegirá al presidente de Cs, Albert Rivera. "El riesgo de que lo haga es enorme", ha recalcado.

Aunque, como ha recordado, ERC ya advirtió de que dejar la investidura para otoño era "mal momento para hacer política", ellos siguen apostando por esa vía: "yo voy a seguir en eso porque es la opción responsable. Nos pongamos como nos pongamos o montamos mesas de diálogo o no salimos de este bucle".

De los CDR detenidos, acusados de tenencia de explosivos y de contar con planes para cometer atentados, Rufián ha recalcado que los republicanos catalanes condenan la violencia, "ese,i, sí, porque no hay idea ni en la vida ni en la política que justifique la violencia, ni la autodeterminación ni la unidad de España".