Dolors Montserrat: Sánchez fábrica crisis diplomáticas para tapar la corrupción

La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de fabricar crisis diplomáticas para tapar la corrupción que le rodea".

En un acto electoral en Mijas (Málaga), Montserrat ha afeado que el líder del Ejecutivo se salte el consenso europeo para tomar decisiones internacionales por su cuenta.

Sánchez, el que todo lo sabe y todo lo tapa, no es el puto amo como asegura el ministro de Transportes, Oscar Puente, es un lastre para España y para Europa, ha subrayado Montserrat.

La legislatura ha colapsado y su tiempo ha terminado, ha señalado la candidata del PP, que ha dicho que este Gobierno no tiene el apoyo de la sociedad y se sostiene sólo sobre una ley -en referencia a la de la amnistía- que supone la demolición del Estado y de la igualdad entre todos los ciudadanos.

"La dignidad de España no se vende y con la igualdad de los españoles no se mercadea porque de España no se ríe nadie, ni Puigdemont ni Sánchez", ha insistido.

Para la candidata popular, el PSOE es un timo y solo hay un camino: convocar elecciones nacionales porque no tiene proyecto político y basa su campaña en la confrontación y en culpar a los demás de lo que ellos mismos representan: radicalismo, odio, fango y bulos.

Montserrat ha lamentado que los socialistas acusen a sus adversarios políticos de ultras cuando, a su juicio, lo verdaderamente ultra es dejar descansar la gobernabilidad de España en manos de un prófugo de la justicia con turbios vínculos con Putin.

La popular ha incidido en que desde el PSOE se fomenta el odio cuando señalan a los jueces y a los medios de comunicación que no se arrodillan ante ellos y ha asegurado que en su partido no se van a callar, ni se van a tragar el relato socialista.

Europa necesita una España gobernada desde la seriedad y la responsabilidad y eso es, ha asegurado, lo que representa hoy el Partido Popular.

Ha criticado a la cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de la que ha dicho que es una mujer que no ama el campo y que asegura luchar contra el cambio climático pero que siempre está en contra de los intereses de los agricultores y ganaderos españoles.

Pedro Sánchez ha elegido como candidata para representar a España en Europa a la mayor enemiga del campo, a cuyos agricultores y ganaderos no ha dudado en criminalizar, ha indicado Dolors Montserrat.

Ribera se sumó al boicot a la fresa de Huelva y votó a favor de que las botellas de vino tuvieran etiquetas como las del tabaco, alertando sobre su nocividad, ha recordado la candidata popular, actuaciones que perjudican a sectores clave para la economía española.

La popular, para quien la izquierda arruina y empobrece, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a votar el próximo 9 de junio, que no piensen que esto no van con ellos porque tienen la oportunidad de dar un paso de gigante para tener una España fuerte en Europa. EFE

