PP dice que es la alternativa y que debe irse Sánchez para superar el bloqueo

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se vaya para superar el bloqueo político, le ha exigido responsabilidades por haber convocado elecciones que no han cambiado nada y ha dicho que el PP es la alternativa de Gobierno y, por tanto, no se va a abstener.

"El señor Sánchez hoy es el bloqueo personalizado, nos ha llevado a unas elecciones y ha intentado diluir el centro derecho, ha intentado crecer en votos y en apoyo y no lo ha conseguido y en este momento es a él al que corresponde tomar la iniciativa", ha dicho Egea en la Cope.

El dirigente popular ha defendido a su partido como "la única alternativa de Gobierno" y ha insistido en que "lo más importante es impedir que Sánchez continúe".

"Si el PSOE quiere la abstención del PP, no se lo he oído, pero no se la vamos a dar porque no nos fiaríamos de él", ha aseverado Egea en Onda Cero, quien ha cuestionado la credibilidad de Sánchez, quien "en la sesión de investidura pide la abstención del PP y por la tarde ofrece a Unidas Podemos cuatro ministerios".

"Evitar que gobierne Sánchez es una labor patriótica en la que el PP va a seguir trabajando para que eso ocurra", ha añadido el secretario general de los populares, quien ha apostado por seguir trabajando "para ofrecer esa alternativa moderada de centro derecha".

Egea ha reprochado a Sánchez que anoche no se dirigiera a su partido. "Sánchez dijo que quería gobernar con la izquierda y Pablo Iglesias que quería gobernar con Sánchez; en este momento está todo claro y el PP va a ser la alternativa a Sánchez en esa ruina que nos quieren imponer", ha puntualizado en Antena3.

"Necesitaba una mayoría para liderar un nuevo Gobierno, ha generado unas elecciones con más fragmentación y hoy estamos peor que en abril; el PP ha mejorado y Pedro Sánchez no está en disposición de ofrecer una alternativa y, por tanto, no podemos validar que Pedro Sánchez pueda pedir con confianza la abstención del PP", ha concluido.