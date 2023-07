La CUP reprocha a ERC entre sus condiciones a Sánchez aparque la autodeterminación

La CUP ha recriminado este jueves a ERC que "haga desaparecer la autodeterminación" como condición para investir a Pedro Sánchez, ya que eso implica "rebajar el umbral del país a los tiempos de CiU", un umbral que a su juicio debería situarse en "la libertad que Cataluña probó en 2017" con el 1-O.

En el ciclo de ruedas de prensa con candidatos catalanes a las elecciones del 23J organizado por EFE, el cabeza de lista de la CUP por Barcelona al Congreso, Albert Botran, ha replicado al presidente catalán, Pere Aragonès, que ayer miércoles fijó el "precio" de ERC para investir al líder del PSOE: poner fin al déficit fiscal, el traspaso de Cercanías y continuar la negociación con Cataluña.

Botran ha asegurado que la CUP no era consciente de las condiciones que querían fijar desde ERC y ha lamentado que los republicanos hablen de "subir el precio".

"No estamos hablando de una transacción comercial, estamos hablando de hacer valer derechos políticos", ha sentenciado, a la vez que ha afirmado que la CUP no ayudará a investir presidente a ningún candidato que no garantice un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

"Tenemos que entender que el país ahora es diferente de los tiempos de CiU, cuando las reivindicaciones fiscales eran las más extendidas", ha remarcado Botran, que quiere "volver a tener la fuerza que tenía Cataluña en el 1 y el 3 de octubre de 2017", y por esto insiste en "la necesidad de un referéndum".

Acompañado por la cabeza de lista de la CUP por Girona al Congreso, Mireia Vehí, Botran ha dicho que el referéndum "es una propuesta de base democrática para decidir el futuro político de Cataluña" y "una reivindicación de una mayoría social catalana".

"Ningún candidato a la presidencia española debería tener problemas con una cuestión de procedimientos democráticos como es votar", ha argumentado.