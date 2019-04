Celaá espera un resultado el 28A que permita un nuevo gobierno "cuanto antes"

(Actualiza la NA5142 con más declaraciones)

El Gobierno espera que en los comicios generales de este domingo haya una "decisión clara" del electorado para la formación de un nuevo Ejecutivo que pueda ponerse a trabajar cuanto antes.

"Lo que más deseamos todos es que la decisión de los ciudadanos y ciudadanas sea clara y un nuevo gobierno pueda ponerse a trabajar cuanto antes" y con plenas competencias, ha dicho la ministra portavoz Isabel Celaá.

"Eso es lo que necesita España y lo que todos queremos", ha incidido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

En respuesta a una pregunta sobre la definición de decisión clara, la ministra ha dicho que "es la que leemos todos con claridad" y en la que los ciudadanos ven que hay una fórmula en la que "no hay que repetir nuevas elecciones, no hay confusión" y "no hay lugar a la duda".

Celaá ha subrayado que, a partir del momento en que cierren las urnas, el día 28, el Gobierno estará en funciones, con las limitaciones que establece la ley en ese caso, hasta la toma de posesión de una nuevo.

Tendrá, por lo tanto, que "limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar cualquier otra media salvo caso de urgencia debidamente acreditado".

La ministra ha recordado que el periodo más largo de un gabinete en funciones fue el que se produjo tras las elecciones de 2015, de casi un año, lo que llevó a una nueva convocatoria electoral en 2016.

Ha insistido en que espera que ahora eso no ocurra. "No nos parece deseable (...). El Gobierno en funciones es algo a lo que uno tiene que someterse cuando no hay una decisión clara, pero no queremos esto para el país, que en este momento necesita moderación, sentido común y estabilidad".

Celaá ha aclarado además que, durante el periodo que esté en funciones, "es evidente que el Gobierno se va a someter al control del Congreso" porque además "hay una sentencia" del Tribunal Constitución que así lo estipula.

Sobre la hora en que podrán conocerse los primeros resultados electorales, la ministra portavoz ha dicho que será "en torno a las 22.30".

En ese momento estarán disponibles los primeros "datos públicos fiables" gracias al sistema de recuento español que, según ha añadido, funciona muy bien en comparación con los de otros países.

La portavoz ha agradecido el apoyo de los medios de comunicación durante el periodo electoral para conectar a las instituciones, el Gobierno y los partidos políticos con la sociedad.

Gracias a ellos, ha añadido, los ciudadanos "tienen elementos de juicio suficiente para decidir su futuro y el tipo de sociedad, y de país que quieren".