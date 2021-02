Borràs señala a Junts es el único voto "útil" que evitará un tripartito

La presidenciable de Junts, Laura Borràs, ha asegurado que son el "único voto útil" que evitará un tripartito que cree que impulsarán PSC y ERC si pueden, porque JxCat, ha garantizado, "no pactará ni aceptará votos de partidos del 155".

Borràs ha protagonizado el mitin de JxCat en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en el que ha participado por videoconferencia el expresidente catalán Carles Puigdemont y tres vecinos de la localidad: los consellers Damià Calvet y Jordi Puigneró, y la exalcaldesa Carmela Fortuny.

En una localidad en la que un tripartito desbancó del poder a Fortuny pese a ganar las últimas elecciones municipales, los mensajes han ido dirigidos a movilizar al electorado soberanista para evitar que ocurra lo mismo en la Generalitat después del 14F.

"ERC y PSOE niegan que pactarán entre ellos, jugando a hacer un teatro del malo, pero si lo repasamos hay otros modelos de tripartito", ha afirmado Borràs.

En este sentido, ha aludido a los casos del Gobierno central o del Ayuntamiento de Barcelona y ha advertido: "Si suman, lo volverán a hacer".

En este contexto, ha subrayado que Junts es "el único voto que garantiza" que no se repita el modelo de Sant Cugat en la Generalitat, ya que ha asegurado que ellos "no pactarán con ningún partido del 155 ni aceptarán sus votos".

"Somos un voto útil para frenar el tripartito, porque no se puede ser socio en Madrid y hacer ver que en Cataluña te peleas con su sucursal", ha añadido en alusión a ERC.

Además, ha remarcado que, si gana Junts, no habrá "incertidumbres": "A nosotros no nos preguntan si pactaremos con el PSOE del 155 porque no pactamos con ellos cada día", ha agregado en una crítica velada a ERC y comunes.

Ha insistido que Junts solo pactará con fuerzas soberanistas, porque "para avanzar en la independencia hay que hacerlo con partidos independentistas". EFE

