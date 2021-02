Borràs dice que Junts es el voto "útil y sin matices" para evitar tripartito

La candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha remarcado este domingo que Junts es el voto independentista "útil" y "sin matices ni ambigüedades" para avanzar en el procés, frenar a la ultraderecha y evitar un tripartito de izquierdas.

Junts ha celebrado este domingo su acto central en Vic (Barcelona), con la participación telemática del cabeza de lista, Carles Puigdemont (aunque no cogerá el acta de diputado), los números uno de Lleida, Ramon Tremosa; Girona, Gemma Geis, y Tarragona, Albert Batet, así como el secretario general de la formación, Jordi Sànchez, entre otros.

Borràs ha pedido el voto para JxCat el 14F porque es la formación que garantiza "un gobierno independentista que quiera pasar del querer al poder" en el camino hacia la secesión y que pondrá las "reivindicaciones nacionales como prioridad".

"Aquí hay pocos matices, pocas ambigüedades; el mundo está lleno de grises pero cuando hablamos de amnistía queremos respuestas claras: ¿si o no, señores de socialistas y comunes?, ¿si o no al derecho a la autodeterminación y al final de la represión? No hay medias tintas, necesitamos respuesta claras", ha afirmado.

La candidata ha incidido en que Junts es "el voto útil" para que no pueda haber un tripartito ni gobiernos "con partidos del 155" -en referencia a PSC, Ciudadanos y PP-, pues ha garantizado que JxCat no va gobernar con estas fuerzas ni aceptará sus votos.

"No queremos un gobierno de socialistas y comunes, no queremos el modelo de Barcelona y España para toda Cataluña", ha destacado Borràs, que ha resaltado que solo una "JxCat fuerte" el 14F va a evitar que llegue a la Generalitat este modelo "falso, hipócrita, caduco y decadente".

Borràs ha hecho alusión a la manifestación de este pasado sábado en Vic en contra de la presencia de Vox y ha señalado a JxCat también como "un voto para frenar la ultraderecha".

"Contra Vox, votos masivos por la democracia", ha clamado la candidata, que ha pronosticado en este sentido que contra más participación haya en las urnas menos diputados de ultraderecha entrarán en el Parlament.

"La mejor manera de vencer a la ultraderecha es una votación ultrademocrática; su arma es la crispación, la nuestra es la democracia", ha añadido.

Borràs ha criticado que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, destacara el sentido de Estado de Vox tras facilitar la aprobación del decreto de fondos europeos en el Congreso: "Cuando les agradecen la protección de España quiere decir que todos forman parte del mismo club", ha dicho. EFE

