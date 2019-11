Batet pide votar por la convivencia y "dejar atrás la exclusión y división"

La presidenta del Congreso y cabeza de lista del PSC por Barcelona, Meritxell Batet, ha hecho un llamamiento a participar en las elecciones de este domingo y a votar "por la convivencia" para "dejar atrás la exclusión y la división".

Batet ha depositado su voto junto a su madre y sus dos hijas, pasadas las 12.00 horas, en la Escola Pare Poveda del barrio de Vallcarca de Barcelona, en su primera aparición pública en esta campaña por los problemas de vértigos que sufre y que le han mantenido apartada de las cámaras.

Después de votar, la candidata ha comenzado agradeciendo a sus compañeros de partido que le hayan sustituido durante este tiempo: "Me sabe muy mal no haber podido estar presente durante la campaña pero la verdad es que no ha sido posible", ha dicho.

Y ha pedido a los ciudadanos que acudan a los colegios electorales para que decidan por sí mismos el futuro del país, "porque si no, al final, son otros ciudadanos los que deciden por nosotros".

A la hora de votar, ha reclamado hacerlo pensando en el futuro. "Creo que es importante que caminemos hacia un país sin exclusiones, a un país donde haya justicia social" y donde "podamos convivir todos juntos, pensemos lo que pensemos, con nuestras diferencias", ha dicho a los periodistas.

Batet ha abogado por que "de estas elecciones pueda salir un gobierno fuerte" y se pueda "acabar con el desbloqueo" político en España.

Batet ha estado ausente durante la campaña (excepto por un vídeo que publicó el pasado viernes) porque los médicos le prescribieron reposo después de un episodio de vértigo, y el protagonismo de los actos en Cataluña lo ha asumido, principalmente, el líder del PSC, Miquel Iceta.