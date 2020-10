Arrimadas "no tira la toalla" con el PSC para que se sume a una coalición

La líder de Cs, Inés Arrimadas, no está dispuesta a "tirar la toalla" con el PSC e intentará hasta el último minuto que los socialistas catalanes, pese a su rechazo, se sumen a una coalición electoral no independentista -el PP tampoco ha dado todavía el visto bueno- ante las elecciones de febrero.

Durante su intervención en el Fórum Nueva Economía se ha mostrado convencida que una lista unitaria con Cs, PSC y PP, "sería ilusionante y sacaría a mucha gente a votar".

Ciudadanos, por tanto, seguirá tratando para que el PSC sea también una pieza de este proyecto de coalición y ha afirmado que no será la formación naranja la que "cierre la puerta al Partido Socialista" antes de que éste lo haga y no ha aclarado si irían solos con el PP en esa lista unitaria en caso de que no lograran integrar a los socialistas.

Ayer, ha dicho, en el acto para conmemorar la manifestación constitucionalista del 8 de octubre, los tres dirigentes catalanes de CS, PSC y PSOE "se pusieron de acuerdo en muchas cosas" y vieron que era posible una vía común "para ganar a separatismo".

Y eso, ha recalcado, "será mucho más fácil si no perdemos votos constitucionalistas y no vamos separados" para que al final no ocurra lo que pasa siempre "que por esta maldita ley electoral, los votos separatistas valen más".

Carlos Carrizosa, el candidato a las elecciones catalanas y portavoz en el Parlament, que también ha intervenido en este foro, ha insistido en que las opciones no secesionistas "tienen que gobernar y dejar esta etapa negra que lleva una década empobreciendo a los catalanes".

Ha apelado a la responsabilidad de los líderes de Cataluña para que sean "más permeables" a las demandas de sus votantes porque, según Carrizosa, "las reticencias que tienen los lideres políticos (sobre la coalición) no son compartidas por el electorado".