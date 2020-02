Arrimadas avisa a PP que su "no" en Galicia puede perjudicar suma en Cataluña

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha advertido al PP que su negativa a concurrir en coalición a las elecciones gallegas puede tener consecuencias en Cataluña, donde los populares están muy interesados en presentarse junto a los naranjas.

Arrimadas, en una entrevista en Antena 3, ha amagado con cerrarle la puerta al PP a una posible coalición en las elecciones catalanas, aún sin convocar, al explicar que la situación en muy parecida para el PP a la que tiene Cs en Galicia, ya que si el corte para entrar en el Parlament fuera del 5 por ciento, como es para entrar en la cámara gallega, el PP no tendría representación.

Sobre esta misma cuestión, el secretario general de Cs en el Congreso, José María Espejo, ha asegurado en una rueda de prensa que las negociaciones sobre Cataluña han quedado suspendidas después de que el PP rompiera el acuerdo que englobase a los tres territorios y una vez que convoquen allí los comicios se hablará.

"Es evidente que no se puede pedir en un sitio lo que no das en otro", ha insistido Espejo.

Arrimadas ha añadido que ellos respetan a los votantes del PP, aunque el porcentaje de votos "sea más o menos igual" al que Cs tuvo en Galicia, pero ellos -ha dicho- no le han pedido al PPC que no se presente en Cataluña, "que no le necesitan, que se desintegre, que es lo que está diciendo Feijóo", ha afirmado.

No duda, ha señalado, que el PP lidera Galicia con su mayoría absoluta -Cs no tiene diputados en la Cámara autonómica y solo 33 concejales- pero ha recordado que Manuel Fraga perdió la mayoría absoluta en 2005 por once mil votos.

Arrimadas, ha lamentado que en Galicia no haya salido adelante un acuerdo igual al que ayer se cerró para los comicios vascos, y ha pedido "humildad" a Feijóo que en la conversación telefónica que mantuvieron ayer, ha señalado, le trasladó que no necesitaba "refuerzos externos".

Por otro lado y sobre la posibilidad de que la suma en Euskadi y otras posibilidades de colaboración que se abren en otros territorios sea un primer paso para que el PP lance una OPA amistosa contra Ciudadanos, Arrimadas ha respondido que eso es "lo que les gustaría a algunos".

"Esto se trata de sumar en circunstancias excepcionales en territorios excepcionales y Cs tiene su espacio político es el centro liberal", ha zanjado.